Beschreibung

Lage Das Erstklass-Hotel befindet sich in der Innenstadt von Portland, in der Nähe des Pioneer Courthouse Square und bietet hervorragenden Zugang zu Restaurants, Geschäften und Unterhaltungsangeboten.

Angebot Restaurant, Bar, Lounge, Fitnesscenter, Spiele-Lounge mit Billard-Tisch, Shuffleboard und Brettspiele sowie Fahrradverleih. Am Wochenende gibt es regelmässig Live-Musik.