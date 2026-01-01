Kimpton Vintage Hotel
Portland
Beschreibung
Lage
Das Erstklass-Hotel befindet sich in der Innenstadt von Portland, in der Nähe des Pioneer Courthouse Square und bietet hervorragenden Zugang zu Restaurants, Geschäften und Unterhaltungsangeboten.
Angebot
Restaurant, Bar, Lounge, Fitnesscenter, Spiele-Lounge mit Billard-Tisch, Shuffleboard und Brettspiele sowie Fahrradverleih. Am Wochenende gibt es regelmässig Live-Musik.
Zimmer
Die 117 sehr unterschiedlichen Zimmer sind ausgefallen gestaltet und in dunkleren Farben gehalten. Sie verfügen über Kaffeekocher und WLAN gegen Gebühr.
Preis auf Anfrage
Loading map...