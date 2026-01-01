Beschreibung

Lage Zentral in Portland gelegen, sind Attraktionen, Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants bequem zu Fuss erreichbar. Zum Waterfront Park sind es ca. 10 Gehminuten.

Angebot Den Gästen stehen ein Restaurant mit einladender Aussenterrasse und Bar sowie ein Eintritt für ein nahelegenes Fitnesscenter mit Hallenbad zur Verfügung. Zur Erkundung der Stadt können Fahrräder ausgeliehen werden.