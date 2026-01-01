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The Hotel Zags

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Portland

Das moderne Hotel mit seinem ansprechenden Aussenbereich und über 500 Kunstgegenstände lokaler Künstler ist vor allem bei jüngeren und junggebliebenen Reisenden beliebt.

Beschreibung

Lage
Zentral in Portland gelegen, sind Attraktionen, Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants bequem zu Fuss erreichbar. Zum Waterfront Park sind es ca. 10 Gehminuten.
Angebot
Den Gästen stehen ein Restaurant mit einladender Aussenterrasse und Bar sowie ein Eintritt für ein nahelegenes Fitnesscenter mit Hallenbad zur Verfügung. Zur Erkundung der Stadt können Fahrräder ausgeliehen werden.
Zimmer
174 Zimmer, welche mit Kaffeekocher und Mini-Kühlschrank ausgestattet sind. Die Zimmer verfügen entweder über Stadtblick oder Gartenblick. WLAN gegen Gebühr.
Preis auf Anfrage

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