The Hotel Zags
Portland
Beschreibung
Lage
Zentral in Portland gelegen, sind Attraktionen, Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants bequem zu Fuss erreichbar. Zum Waterfront Park sind es ca. 10 Gehminuten.
Angebot
Den Gästen stehen ein Restaurant mit einladender Aussenterrasse und Bar sowie ein Eintritt für ein nahelegenes Fitnesscenter mit Hallenbad zur Verfügung. Zur Erkundung der Stadt können Fahrräder ausgeliehen werden.
Zimmer
174 Zimmer, welche mit Kaffeekocher und Mini-Kühlschrank ausgestattet sind. Die Zimmer verfügen entweder über Stadtblick oder Gartenblick. WLAN gegen Gebühr.
Preis auf Anfrage
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