Beschreibung

Lage Zentral im Zentrum von Portland gelegen, erreichen Sie Restaurants, Bars, Geschäfte, Museen und den Riverfront Park in wenigen Gehminuten.

Angebot Das künstlerisch gestaltete Hotel verfügt über grosszügige Aufenthaltsbereiche, 2 Restaurants, Bar, Dachterrasse, Bibliothek mit Billard-Tisch, Fitnesscenter und Fahrradverleih.