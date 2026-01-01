The Nines
Portland
Beschreibung
Lage
Zentral im Zentrum von Portland gelegen, erreichen Sie Restaurants, Bars, Geschäfte, Museen und den Riverfront Park in wenigen Gehminuten.
Angebot
Das künstlerisch gestaltete Hotel verfügt über grosszügige Aufenthaltsbereiche, 2 Restaurants, Bar, Dachterrasse, Bibliothek mit Billard-Tisch, Fitnesscenter und Fahrradverleih.
Zimmer
Tradition und Moderne vermischen sich in den 331 Zimmern. Diese bieten grosse Fenster, Minibar sowie WLAN gegen Gebühr.
Preis auf Anfrage
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