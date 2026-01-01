Beschreibung

Lage Im Zentrum gelegen. Der nächstgelegene Eingang zum Great Smoky Mountains Nationalpark sowie der Ort Gatlinburg liegen 14 km entfernt.

Angebot Vom alpinen Stil geprägt, bietet das Hotel einen gemütlichen Lobby-Bereich mit Cheminée, ein Restaurant, eine Bar, einen Aussenpool (saisonal) sowie ein Fitnesscenter.