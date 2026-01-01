Beschreibung

Lage Das charmante Hotel liegt in Macon, ca. 135 km südöstlich von Atlanta.

Angebot In einem Herrenhaus aus dem Jahr 1842 untergebracht, ist das Inn von einem Garten und Innenhof mit Sitzmöglichkeiten umgeben. Im Haus gibt es vier elegante Salonzimmer zum Entspannen.