1842 Inn
Macon
Beschreibung
Lage
Das charmante Hotel liegt in Macon, ca. 135 km südöstlich von Atlanta.
Angebot
In einem Herrenhaus aus dem Jahr 1842 untergebracht, ist das Inn von einem Garten und Innenhof mit Sitzmöglichkeiten umgeben. Im Haus gibt es vier elegante Salonzimmer zum Entspannen.
Zimmer
Die 19 Zimmer verteilen sich auf das Hauptgebäude und ein Nebengebäude. Sie sind individuell mit Antiquitäten eingerichtet und verfügen über Privatbad sowie gratis WLAN.
Preis auf Anfrage
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