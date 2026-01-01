Aitutaki Escape
Aitutaki
Beschreibung
Lage
Mit dem wunderschönen Korallenriff von Aitutaki direkt vor der Haustüre, erfüllt diese Unterkunft jeden Urlaubstraum. Der Flughafen Aitutaki befindet sich fünf Fahrminuten vom Aitutaki Escape entfernt, trotzdem ist es sehr ruhig.
Angebot
Die freundlichen Gastgeber dieser persönlich geführten Unterkunft lassen keine Wünsche der Gäste unerfüllt. Der Concierge organisiert sämtliche Ausflüge und Kajaks, Fahrräder und Schnorchel Ausrüstungen stehen den Gästen kostenlos zur Verfügung. Das Aitutaki Escape verfügt über ein Restaurant, welches Abendessen am Mittwoch und Freitag anbietet, dies aber nur mit einer Vorreservation. Zusätzlich werden Transfers zu den Restaurants auf Aitutaki angeboten.
Zimmer
Die 3 luxuriösen und grosszügigen Villen sind mit jedem erdenklichen Komfort ausgestattet. Sie verfügen über ein Himmelbett, eine Home Cinema Anlage mit DVDs, eine voll ausgestattete Küche, Klimaanlage, Deckenventilatoren und ein Teleskop. Alle drei Villen liegen direkt am Strand und verfügen über einen separaten Wohnbereich mit Sofas sowie einen eigenen Swimmingpool mit Liegestühlen im Garten. Die beiden One Bedroom Beachfront Villen bieten Platz für zwei Personen, während die Two Bedroom Ultimate Beachfront Villa für vier Personen geeignet ist.
Preis auf Anfrage
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