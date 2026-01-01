Beschreibung

Lage Mit dem wunderschönen Korallenriff von Aitutaki direkt vor der Haustüre, erfüllt diese Unterkunft jeden Urlaubstraum. Der Flughafen Aitutaki befindet sich fünf Fahrminuten vom Aitutaki Escape entfernt, trotzdem ist es sehr ruhig.

Angebot Die freundlichen Gastgeber dieser persönlich geführten Unterkunft lassen keine Wünsche der Gäste unerfüllt. Der Concierge organisiert sämtliche Ausflüge und Kajaks, Fahrräder und Schnorchel Ausrüstungen stehen den Gästen kostenlos zur Verfügung. Das Aitutaki Escape verfügt über ein Restaurant, welches Abendessen am Mittwoch und Freitag anbietet, dies aber nur mit einer Vorreservation. Zusätzlich werden Transfers zu den Restaurants auf Aitutaki angeboten.