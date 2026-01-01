Beschreibung

Lage Das Boutique-Resort liegt an einem langen Sandstrand auf Aitutaki. Zum Flughafen der Insel sind es rund fünf Fahrminuten. Shops und Restaurants können bequem mit dem Fahrrad oder Roller erreicht werden.

Angebot Das Etu Moana wird von tropischen Pflanzen umgeben und befindet sich auf einem grossen Grundstück. Zum Hotel gehört ein Swimmingpool, in welchem sich die Gäste entspannen können. Wer sportlich aktiv ist, kann kostenlos Kajaks, Schnorchel Ausrüstungen, Strandschuhe, Stand Up Paddle Boards und Fahrräder oder EScooter ausleihen und damit das Meer oder die Insel erkunden. WLAN steht in der Rezeption kostenlos zur Verfügung.