Etu Moana
Aitutaki
Beschreibung
Lage
Das Boutique-Resort liegt an einem langen Sandstrand auf Aitutaki. Zum Flughafen der Insel sind es rund fünf Fahrminuten. Shops und Restaurants können bequem mit dem Fahrrad oder Roller erreicht werden.
Angebot
Das Etu Moana wird von tropischen Pflanzen umgeben und befindet sich auf einem grossen Grundstück. Zum Hotel gehört ein Swimmingpool, in welchem sich die Gäste entspannen können. Wer sportlich aktiv ist, kann kostenlos Kajaks, Schnorchel Ausrüstungen, Strandschuhe, Stand Up Paddle Boards und Fahrräder oder EScooter ausleihen und damit das Meer oder die Insel erkunden. WLAN steht in der Rezeption kostenlos zur Verfügung.
Zimmer
Das Etu Moana verfügt über gerade mal 10 Villen, welche sich nur in der Aussicht unterscheiden. Einige Villen bieten eine Sicht auf den üppigen Garten und die Anderen bieten einen Ausblick über den wunderschönen Strand und die Lagune. Die Villen verfügen über die üblichen Annehmlichkeiten wie einen Kühlschrank, einen Safe, einen Fernseher sowie eine kleine Küche. Zudem besitzt jede Villa eine grosse Terrasse und eine Innen- sowie auch Aussendusche.
Preis auf Anfrage
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