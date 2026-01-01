Tamanu Beach Hotel
Aitutaki
Beschreibung
Lage
Auf der Westseite der Insel gelegen, bietet dieses Resort eine Aussicht auf die wohl schönsten Sonnenuntergänge von Aitutaki. Zum Flughafen sind es rund 10 Fahrminuten.
Angebot
Das Tamanu Beach ist unterteilt in den «Manea Wing» und den «Parotu Wing». Zusammen bieten sie zwei Swimmingpools und zwei Bars. Das Restaurant liegt direkt am Strand des Manea Wings und ist eines der bekanntesten der Insel. Hier wird jeden Donnerstagabend eine «Island Night» mit Tanzshow und am Sonntag ein überaus köstliches und üppiges Barbecue- Buffet angeboten. Kostenlos können Hotelfahrräder, Kajaks oder Schnorchel Ausrüstung genutzt oder einen Motorradroller gegen Gebühr gemietet werden.
Aktivitäten wie Ausflüge in die türkisfarbene Lagune oder zu den umliegenden Inseln sind gegen Gebühr an der Rezeption buchbar. 10 GB WLAN Daten sind pro Zimmer und Aufenthalt inklusive.
Zimmer
Die 23 Bungalows sind klimatisiert und liegen entweder im «Manea Wing» oder «Parotu Wing», aber alle in der Nähe des Strandes. Alle Bungalows haben grosse Schiebetüren auf die möblierte Terrasse mit Tagesbett, eine Klimaanlage, ein Deckenventilator, ein Fernseher, ein modernes Badezimmer mit Innen- und Aussendusche, einen Kühlschrank, einen Safe sowie eine Kaffee Maschine. Die One Bedroom Bungalows im «Manea Wing» unterscheiden sich nur durch die Lage und sind ideal für Familien.
Die Garden und Lagoon Bungalows unterscheiden sich ebenfalls nur durch die Lage und liegen im ruhigeren Adults Only «Parotu Wing», wo zudem ein grösserer Beachfront Bungalow und eine Beachfront Villa stehen.
Preis auf Anfrage
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