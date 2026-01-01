Das Tamanu Beach ist unterteilt in den «Manea Wing» und den «Parotu Wing». Zusammen bieten sie zwei Swimmingpools und zwei Bars. Das Restaurant liegt direkt am Strand des Manea Wings und ist eines der bekanntesten der Insel. Hier wird jeden Donnerstagabend eine «Island Night» mit Tanzshow und am Sonntag ein überaus köstliches und üppiges Barbecue- Buffet angeboten. Kostenlos können Hotelfahrräder, Kajaks oder Schnorchel Ausrüstung genutzt oder einen Motorradroller gegen Gebühr gemietet werden.

Aktivitäten wie Ausflüge in die türkisfarbene Lagune oder zu den umliegenden Inseln sind gegen Gebühr an der Rezeption buchbar. 10 GB WLAN Daten sind pro Zimmer und Aufenthalt inklusive.