Pacific Resort Aitutaki
Aitutaki
Beschreibung
Lage
Das luxuriöse Resort befindet sich an der Westküste der Insel Aitutaki, direkt an einem wunderschönen Sandstrand. Der Flughafen Aitutaki liegt rund 6 Fahrminuten von der Unterkunfte entfernt.
Angebot
Zwei hoteleigene Restaurants verwöhnen die Gäste mit ihrer erstklassigen Küche und bieten einen tollen Ausblick auf den Pool oder über den Strand. Den Gästen stehen unter anderem auch ein Infinity-Swimmingpool, ein Wellnessbereich, ein Fitnessraum sowie ein Souvenirshop zur Verfügung. Von der Rezeption aus werden diverse Ausflüge in die Umgebung organisiert. Besonders empfehlenswert sind Kajaktouren oder Schnorchel Ausflüge. Den Gästen werden Fahrräder, Kajaks und Stand Up Paddle Boards zur Verfügung gestellt. Eine WLAN-Verbindung ist gegen Gebühr erhältlich.
Zimmer
Das Hotel verfügt über 29 luxuriös eingerichtete Bungalows und Villen. Die Bungalows und Villen befinden sich direkt am Strand und verfügen über eine eigene möblierte Terrasse, eine Dusche am Strand, ein grosses Badezimmer, Klimaanlage, Deckenventilator, Fernseher, Safe, Haartrockner, einen kleinen Kühlschrank und eine Nespresso Maschine. Die Premium Beachfront Plus verfügen über ein Zusatzzimmer für einen dritte Person. Das Premium Beachfront mit 2 Schlafzimmer für 4 Personen verfügt zudem über 2 Badezimmer, einen Aufenthaltsbereich zwischen den Zimmern und 2 Liegestühle. Die Ultimate Beachfront Bungalows verfügen über einen privaten tropischen Innenhof mit einer zusätzlichen Aussendusche, während die Ultimate Beachfront Villa über einen Wohnraum verfügt.
Preis auf Anfrage
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