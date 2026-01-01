Beschreibung

Lage Das luxuriöse Resort befindet sich an der Westküste der Insel Aitutaki, direkt an einem wunderschönen Sandstrand. Der Flughafen Aitutaki liegt rund 6 Fahrminuten von der Unterkunfte entfernt.

Angebot Zwei hoteleigene Restaurants verwöhnen die Gäste mit ihrer erstklassigen Küche und bieten einen tollen Ausblick auf den Pool oder über den Strand. Den Gästen stehen unter anderem auch ein Infinity-Swimmingpool, ein Wellnessbereich, ein Fitnessraum sowie ein Souvenirshop zur Verfügung. Von der Rezeption aus werden diverse Ausflüge in die Umgebung organisiert. Besonders empfehlenswert sind Kajaktouren oder Schnorchel Ausflüge. Den Gästen werden Fahrräder, Kajaks und Stand Up Paddle Boards zur Verfügung gestellt. Eine WLAN-Verbindung ist gegen Gebühr erhältlich.