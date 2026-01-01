Belmond Las Casitas del Colca
Colca Canyon
Beschreibung
Einleitung
Belmond Las Casitas ist ein echtes Kleinod. Die luxuriösen Bungalows und der beeindruckende Spabereich liegen ruhig und friedlich am Colca Canyon. Hier entspannen sich Besucher der Anden in stilvollem Ambiente.
Lage
Im Colca Canyon, nahe der Ortschaft Achome, ca. 160km von Arequipa entfernt.
Angebot
Die 20 Bungalows bieten einen Rückzugsort, der sich wunderbar in die natürliche Umgebung einpasst und die Gäste die ganz eigene Schönheit des Landes spüren lässt. Entdecken Sie die beeindruckenden Kondore, die über der Anlage ihre Kreise ziehen, schlendern Sie über die weitläufigen Felder oder besuchen Sie den hoteleigenen landwirtschaftlichen Betrieb. Verbringen Sie Stunden der Harmonie in der beeindruckenden Natur und lernen Sie die warmherzigen Menschen kennen, die in diesem üppigen Tal leben.
Hier haben Sie jede Menge Zeit für sich und können selbst entscheiden, wie viel oder wie wenig Sie unternehmen wollen. Das Restaurant befindet sich im Hauptgebäude. Geniessen Sie zum Abendessen peruanische Klassiker und verlockende Spezialitäten, die der Küchenchef und seine Crew mit Zutaten aus dem eigenen Biogarten zubereiten. Die Lobby Bar ist der ideale Ort, um sich nach einer Wanderung durch den Canyon zu entspannen. Stossen Sie mit einem erfrischenden Cocktail oder einer süssen hausgemachten Limonade auf Ihr Abenteuer an.
Zimmer
Die einladenden privaten Casitas sind auf dem gesamten Grundstück verteilt. Die Casitas sind im traditionellen lokalen Design gehalten und bieten luxuriöse Ausstattung in einem wunderschönen naturverbundenen Ambiente. Jedes der Casitas verfügt über ein Foyer, einen Loungebereich und ein grosszügiges Schlafzimmer mit einem komfortablen Kingsize-Bett. Im Bad finden Sie eine Badewanne im römischen Stil und eine separate Dusche. Treten Sie nach draussen und geniessen Sie auf Ihrer privaten Terrasse die Atmosphäre. Hier stehen Ihnen eine Aussendusche und ein beheizter Plungepool zur Verfügung.
ab CHF 348.– / pro Person
Loading map...