Beschreibung

Einleitung Die Sanctuary Lodge zeichnet sich hauptsächlich durch die einzigartige Lage aus. Geniessen Sie die Aussicht auf den Huayna Picchu direkt nach dem Erwachen und erreichen Sie die Ruinen in nur ein paar Schritten.

Lage Die Sanctuary Lodge ist die einzige Unterkunft in unmittelbarer Nähe zur Inkastadt Machu Picchu. So haben Sie die Möglichkeit, die Anlage der Inkas abseits des grossen Ansturms zu den Randzeiten früh morgens oder am späten Nachmittag in Ruhe zu besichtigen.

Angebot Das Hotel bietet seinen Gästen zwei Restaurants, eine Bar, wo man nach der Besichtigung der Ruinen einen Pisco Sour zum Apéro trinken kann, und Roomservice. Geniessen Sie den spektakulären Ausblick, während Sie im Restaurant Tampu ein à la Carte Menü mit internationalen oder peruanischen Delikatessen serviert bekommen. Der schöne, exotische Orchideengarten lädt zum Verweilen und Spazieren ein und beim Wellness können Sie sich nach einem anstrengenden Tag erholen.