Brasil Colonial ab Rio de Janeiro

1 . Tag Rio de Janeiro Nach der Ankunft in Rio de Janeiro werden Sie erwartet und zu Ihrer Unterkunft gefahren.

2 . Tag Rio de Janeiro Stadtrundfahrt mit Besuch der Christusstaue auf dem Corcovado. Nachmittag zur freien Verfügung. Besuchen Sie den Zuckerhut (fakultativ) oder geniessen Sie den Tag an der berühmten Copacabana.

3 . Tag Rio de Janeiro Der heutige Tag steht Ihnen zur freien Verfügung.

4 . Tag Rio de Janeiro – Paraty Am Vormitag geht Ihre Reise weiter mit einem englisch sprechenden Fahrer nach Paraty. Nach der Ankunft unternehmen Sie einen Stadtrundgang im historischen Stadteil von Paraty.

5 . Tag Paraty Der heutige Tag steht Ihnen zur freien Verfügung. Geniessen Sie den Tag im bezaubernden Kolonialstädtchen Paraty bei einem Spaziergang durch die schmalen Gassen, vorbei an den bunt bemalten Häusern aus der Kolonialzeit.

6 . Tag Paraty – Belo Horizonte Ihre Reise geht weiter nach Sao Paulo mit einem Inlandflug von Sao Paulo nach Belo Horizonte. Nach der Ankunft werden Sie erwartet und Ihrer Unterkunft gefahren.

7 . Tag Belo Horizonte – Ouro Preto Heute erwartet Sei eine zweistündige Fahrt ins Städtchen Ouro Preto. Anschliessend unternehmen Sie eine Stadtbesichtigung mit Besuchen von Kirchen und Museen. Am Nachmittag haben Sie Zeit zur freien Verfügung.

8 . Tag Ouro Preto Heute unternehmen Sie einen Ausflug in eine Goldmine. Auf halbem Weg zwischen Ouro Preto und Mariana liegt diese alte Goldmine, die 1719 von den Portugiesen gegründet und 1985 endgültig stillgelegt wurde.

9 . Tag Ouro Preto – Salvador de Bahia Am Vormittag erfolgt der Transfer zum Flughafen von Belo Horizonte und Ihre Reise geht weiter nach San Salvador de Bahia. Nach der Ankunft werden Sie erwartet und zu Ihrer Unterkunft gefahren.

10 . Tag Salvador de Bahia Tagesausflug nach Cachoeira. Die Stadt gehört zu den architektonischen interessantesten kolonialen Baukomplexen Südamerikas. Unterwegs besuchen sie Sie die bekannte Zigarrenfabrik Dannemann oder Alonso Memendez.

11 . Tag Salvador de Bahia – Recife Bevor Sie nach Recife weiterflegen unternehmen Sie noch einen Stadtrundgang im historischen Salvador de Bahia. Anschliessen folgt der Flug nach Recife, wo Sie nach der Ankunft erwartet werden und zu Ihrer Unterkunft fahren.

12 . Tag Recife Recife zeigt sich nach der Restaurierung des Stadtkerns als eine der schönsten Städte Brasiliens. Im Laufe einer halbtägigen Rundfahrt bewundern Sie das Stadtbild, geprägt von prächtigen Bauten aus der portugiesischen Kolonialepoche. Sie besuchen im Rahmen dieses Ausfluges auch das historische Städtchen Olinda.

13 . Tag Recife – Sao Luis Flug von Recife nach Sao Luis, wo Sie nach der Ankunft erwartet werden und Sie Ihrer Unterkunft gefahren werden.

14 . Tag Sao Luis Auf einer Stadtrundfahrt erleben Sie die Schönheit dieser Stadt mit ihren über 3000 unter Denkmalschutz stehenden Gebäuden. Der Nachmittag steht zur freien Verfügung.

15 . Tag Sao Luis – Rio de Janeiro Heute führt Ihre Reise weiiter mit einen Flug von Sao Luis nach Rio de Janeiro. Nach der Ankunft geht es weiter in Ihr Hotel.

16 . Tag Rio de Janeiro Sie werden im Hotel abgeholt und zum Flughafen gebracht.