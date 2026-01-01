Explora El Chaltén
El Chaltén
Beschreibung
Einleitung
Mit ihrem privilegierten Standort, ihrem einzigartigen Panoramablick und einem ungekannten Komfortlevel ist die Explora- Lodge der perfekte Ausgangspunkt, um die eindrucksvolle Landschaft der argentinischen Seite Patagoniens kennenzulernen.
Angebot
Die Lodge Explora El Chaltén liegt inmitten des privaten Naturreservats Los Huemules in einer günstigen Lage, welche es Ihnen ermöglicht, eine Region zu erkunden, die bei Natur- und Trekkingliebhabern weltweit bekannt ist. Von hier hat man auch einen privilegierten Blick auf das Valle Eléctrico und den Marconi-Gletscher.
Zimmer
Alle Zimmer bieten maximalen Komfort. Bei ihrem Entwurf stand der maximale Genuss der Ruhe und Abgeschiedenheit der Gegend im Vordergrund, um so nach einem langen Tag voller Entdeckungen Tiefenentspannung zu garantieren. Um dem Alltag zu entfliehen, lassen wir alles Alltägliche hinter uns.
Aktivitäten
Auch wenn es verlockend ist, den Tag in diesem komfortablen Hotel zu verbringen, ergreifen Sie die Chance, die Schönheit der rustikalen Natur zu entdecken. Dazu bietet das Hotel zahlreiche Programme an: z. B. eine Fototour, um perfekte und ungewohnte Schnappschüsse zu erzielen, das Hochgebirge zu entdecken oder auch selbst geführte Touren, bei welchem Sie das Programm bestimmen.
Spa
Gestaltet, um abzuschalten und in die Natur einzutauchen, mit herrlichem Ausblick auf einen Ñirre-Wald, ist unser Spa ein Ort der Entspannung, an dem unsere Reisenden zwei Massagesäle, 2 Saunen und 5 Whirlpools im Aussenbereich geniessen können. Im Aussenbereich finden Sie ausserdem 6 Liegestühle und eine Dusche mit Blick auf das Tal des Río Eléctrico, perfekt nach einem Tag voller Entdeckungen.
ab CHF 4562.– / pro Person
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