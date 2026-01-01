Beschreibung

Einleitung Mit ihrem privilegierten Standort, ihrem einzigartigen Panoramablick und einem ungekannten Komfortlevel ist die Explora- Lodge der perfekte Ausgangspunkt, um die eindrucksvolle Landschaft der argentinischen Seite Patagoniens kennenzulernen.

Angebot Die Lodge Explora El Chaltén liegt inmitten des privaten Naturreservats Los Huemules in einer günstigen Lage, welche es Ihnen ermöglicht, eine Region zu erkunden, die bei Natur- und Trekkingliebhabern weltweit bekannt ist. Von hier hat man auch einen privilegierten Blick auf das Valle Eléctrico und den Marconi-Gletscher.

Zimmer Alle Zimmer bieten maximalen Komfort. Bei ihrem Entwurf stand der maximale Genuss der Ruhe und Abgeschiedenheit der Gegend im Vordergrund, um so nach einem langen Tag voller Entdeckungen Tiefenentspannung zu garantieren. Um dem Alltag zu entfliehen, lassen wir alles Alltägliche hinter uns.

Aktivitäten Auch wenn es verlockend ist, den Tag in diesem komfortablen Hotel zu verbringen, ergreifen Sie die Chance, die Schönheit der rustikalen Natur zu entdecken. Dazu bietet das Hotel zahlreiche Programme an: z. B. eine Fototour, um perfekte und ungewohnte Schnappschüsse zu erzielen, das Hochgebirge zu entdecken oder auch selbst geführte Touren, bei welchem Sie das Programm bestimmen.