Manatee Amazon Explorer ab Quito

0 . Tag Ausstattung Das Schiff bietet Platz für 30 Personen in 14 Kabinen. Jede Kabine verfügt über eine Klimaanlage, ein grosses Fenster und ein privates Badezimmer mit Warmwasser



Routing 5 Tage:

1 . Tag Quito - Coca Transfer mit Flug, Bus und Motorboot zur Manatee. Am Nachmittag erster Ausflug per Kanu.

2 . Tag Yasuní National Park Heute haben Sie die Möglichkeit Flussdelfine, Flussschildkröten und schwarze Kaimane zu sehen.

3 . Tag Quichua Kultur und Sumpfwald Morgens Besuch einer Dorfgemeinschaft. Am Nachmittag können Sie an Bord entspannen. Anschliessend unternehmen Sie eine Tour durch den Sumpfwald, wo Sie z. B. Frösche und Papageien sehen können.

4 . Tag Waldspaziergang & Aussichtsturm Erkunden Sie den Wald, um eine Vielzahl von Tieren und Pflanzenarten zu entdecken. Am Nachmittag besuchen Sie einen Aussichtsturm. Abends geht es mit dem Kanu auf Tour, um nach Kaimanen Ausschau zu halten.

5 . Tag Coca - Quito Am Morgen Rückkehr mit dem Schnellboot nach Coca, Transfer zum Flughafen und Rückflug nach Quito.