Manatee Amazon Explorer ab Quito
Manatee Amazon Explorer ab Quito
ab CHF 2780.– / pro Person
ab/bis Quito
Highlights:
- Flusskreuzfahrt auf der Manatee
- Tierbeobachtung im Yasuní Nationalpark
- Besuch einer Quichua-Dorfgemeinschaft
- Kanu-Tour & Aussichtsturm
4 Tage / 3 Nächte
Reiseprogramm
0. Tag Ausstattung
Das Schiff bietet Platz für 30 Personen in 14 Kabinen. Jede Kabine verfügt über eine Klimaanlage, ein grosses Fenster und ein privates Badezimmer mit Warmwasser
Das Schiff bietet Platz für 30 Personen in 14 Kabinen. Jede Kabine verfügt über eine Klimaanlage, ein grosses Fenster und ein privates Badezimmer mit Warmwasser
Routing 5 Tage:
1. Tag Quito - Coca
Transfer mit Flug, Bus und Motorboot zur Manatee. Am Nachmittag erster Ausflug per Kanu.
2. Tag Yasuní National Park
Heute haben Sie die Möglichkeit Flussdelfine, Flussschildkröten und schwarze Kaimane zu sehen.
3. Tag Quichua Kultur und Sumpfwald
Morgens Besuch einer Dorfgemeinschaft. Am Nachmittag können Sie an Bord entspannen. Anschliessend unternehmen Sie eine Tour durch den Sumpfwald, wo Sie z. B. Frösche und Papageien sehen können.
4. Tag Waldspaziergang & Aussichtsturm
Erkunden Sie den Wald, um eine Vielzahl von Tieren und Pflanzenarten zu entdecken. Am Nachmittag besuchen Sie einen Aussichtsturm. Abends geht es mit dem Kanu auf Tour, um nach Kaimanen Ausschau zu halten.
5. Tag Coca - Quito
Am Morgen Rückkehr mit dem Schnellboot nach Coca, Transfer zum Flughafen und Rückflug nach Quito.
Rundreise 5 Tage ab/bis Quito
- Flug Quito–Coca–Quito
- Englisch sprechende Reiseleitung
- Unterkunft in Doppelkabine
- Vollpension
- Alle Ausflüge gemäss Programm
- Nationalparktaxen (USD 70–80)
- Alkoholische Getränke & Softdrinks
- Getränke und Trinkgelder für Fahrer/Reiseleiter
Preise
4 Tage / 3 Nächte ab CHF 2780.– / pro Person