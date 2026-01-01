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Manatee Amazon Explorer ab Quito

Der Amazonas nimmt eine Fläche von rund 6 Millionen Quadratkilometer von Südamerika ein. Geniessen Sie die wilde Natur! Bequem mit der Manatee durch den ecuadorianischen Regenwald. Entdecken Sie viele exotische Tiere und lernen Sie die Quichua Kultur kennen.

Reisedaten
4 Tage/3 Nächte (Freitag–Montag)
5 Tage/4 Nächte (Montag–Freitag)
8 Tage/7 Nächte (Freitag–Freitag)
8 Tage/7 Nächte (Montag–Montag)
Manatee Amazon Explorer ab Quito
ab CHF 2780.– / pro Person
ab/bis Quito
Highlights:
- Flusskreuzfahrt auf der Manatee
- Tierbeobachtung im Yasuní Nationalpark
- Besuch einer Quichua-Dorfgemeinschaft
- Kanu-Tour & Aussichtsturm
Icon calendar 4 Tage / 3 Nächte

Reiseprogramm

0. Tag Ausstattung

Das Schiff bietet Platz für 30 Personen in 14 Kabinen. Jede Kabine verfügt über eine Klimaanlage, ein grosses Fenster und ein privates Badezimmer mit Warmwasser

Routing 5 Tage:

1. Tag Quito - Coca

Transfer mit Flug, Bus und Motorboot zur Manatee. Am Nachmittag erster Ausflug per Kanu.

2. Tag Yasuní National Park

Heute haben Sie die Möglichkeit Flussdelfine, Flussschildkröten und schwarze Kaimane zu sehen.

3. Tag Quichua Kultur und Sumpfwald

Morgens Besuch einer Dorfgemeinschaft. Am Nachmittag können Sie an Bord entspannen. Anschliessend unternehmen Sie eine Tour durch den Sumpfwald, wo Sie z. B. Frösche und Papageien sehen können.

4. Tag Waldspaziergang & Aussichtsturm

Erkunden Sie den Wald, um eine Vielzahl von Tieren und Pflanzenarten zu entdecken. Am Nachmittag besuchen Sie einen Aussichtsturm. Abends geht es mit dem Kanu auf Tour, um nach Kaimanen Ausschau zu halten.

5. Tag Coca - Quito

Am Morgen Rückkehr mit dem Schnellboot nach Coca, Transfer zum Flughafen und Rückflug nach Quito.

Rundreise 5 Tage ab/bis Quito
Im Preis inbegriffen
  • Flug Quito–Coca–Quito
  • Englisch sprechende Reiseleitung
  • Unterkunft in Doppelkabine
  • Vollpension
  • Alle Ausflüge gemäss Programm
Nicht im Preis inbegriffen
  • Nationalparktaxen (USD 70–80)
  • Alkoholische Getränke & Softdrinks
  • Getränke und Trinkgelder für Fahrer/Reiseleiter

Preise
4 Tage / 3 Nächte ab CHF 2780.– / pro Person

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