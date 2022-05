Galapagos Rundreise

Rundreise oder Galapagos Schiffsreise

Wer die Wahl hat, hat die Qual, heisst es so oft. Doch wenn es um Galapagos Reisen geht, können Sie nur richtig entscheiden. Der Vorteil einer geführten Rundreise ist, dass die Reisenden von Insel zu Insel mit öffentlichen Schnellbooten gelangen. Authentischer Kontakt zu Einheimischen inklusive! Genächtigt wird in bequemen Hotelzimmern und die Sportmöglichkeiten zwischen dem Inselhopping sind vielfältig. So können Sie beispielsweise wandern, schnorcheln, tauchen oder Kajakfahren. Ein weiterer Pluspunkt einer Rundreise ist die Flexibilität – Sie entscheiden, welche Insel Sie wann und wie lange besuchen möchten. Auf einer Kreuzfahrt hingegen sind die Routen fest vorgegeben. Das kann auch ein Vorteil sein. Reisende kommen so nicht in die Bredouille, aufgrund von Zeitmangel bestimmte Sehenswürdigkeiten zu verpassen. Auf einer Kreuzfahrt können die Passagiere auch abgelegene und unbewohnte Eilande des Archipels bestaunen. Unsere Galapagos Spezialisten unterstützen Sie bei der Planung geführter Rundreisen oder Galapagos Schiffsreisen gerne.

Starten Sie Ihre Reise von San Cristobal oder der Insel Baltra

Begonnen werden die unvergesslichen Galapagos Reisen auf einer der beiden Inseln, die mit dem Flugzeug erreichbar sind. Von dort aus gelangen die Besucher auf die anderen Eilande wie Santa Cruz. Auf dieser Insel gibt es nicht nur die ehemalige Forschungsstation des berühmten Naturforschers Charles Darwin zu bestaunen, auch das Hochland von Santa Cruz ist einzigartig. Der Vulkan Sierra Negra sollte als weiteres Highlight besucht werden. Er liegt auf der Insel Isabella. Der Sierra Negra ist ein noch aktiver Schildvulkan mit dem zweitgrössten Vulkankrater der Welt. Als weiterer Stopp wird die ehemalige Pirateninsel Floreana empfohlen. Sie ist dünn besiedelt und die Spuren der Piraten sind noch überall zu finden. Auf Ihrer Rundreise können Sie die bunte Unterwasserwelt Galapagos bestaunen. Fischschwärme, Meereseidechsen und Galapagoshaie können aus der Nähe betrachtet werden. Die riesige Felsformation El Leon Dormido (übersetzt: schlafender Löwe) fasziniert Reisende aus der ganzen Welt.