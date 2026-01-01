Die ideale Kombination, um Chile und Argentinien miteinander zu verbinden! Gehen Sie auf Entdeckungsreise in die südlichste Region des Kontinents. Mit den Expeditionsschiffen «Stella Australis» und «Ventus Australis» erkunden Sie eine Welt der Gletscher und des ewigen Eises und befahren legendäre Meerespassagen.



Entdecken Sie die Wunder der südlichsten Kanäle und Fjorde Patagoniens. Erleben Sie ein grossartiges Abenteuer am Ende der Welt, mit Unterkunft an Bord eines komfortablen Schiffes in Begleitung von einer erfahrenen Besatzung und Reiseleitern, deren Ziel es ist, Ihnen eine sichere und unvergessliche Reise zu garantieren.

Cruceros Australis bietet Ihnen die Chance, die Natur und die Tier- und Pflanzenwelt wie nie zuvor zu erleben. Gehen Sie auf Tuchfühlung mit Pinguinen, Seevögeln und Seelöwen. Erleben Sie die wunderschönen patagonischen Sonnenuntergänge, die herrlich verschneiten Berge und die raue Küste am Kap Hoo.



Reisedaten

Puntas Arenas - Ushuaia

Ushuaia - Punta Arenas



Termine auf Anfrage, mehrere wöchentliche Abfahrten zwischen September und April