Kreuzfahrt am Ende der Welt - Puntas Arena - Ushuaia ab Punta Arenas
Kreuzfahrt am Ende der Welt - Puntas Arena - Ushuaia ab Punta Arenas
ab CHF 3080.– / pro Person
ab Punta Arenas bis Ushuaia
Highlights:
- Beobachten Sie Magellanpinguine und Kormorane
- Patagonien Abenteuer
- Wanderung im magellanischen Urwald
- Kap Hoorn
5 Tage / 4 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Punta Arenas
13.00h - 17.00h: Einchecken in Punta Arenas. Um 18.00h Einschiffen. Durch die legendäre Magellanstrasse beginnt Ihr Patagonien Abenteuer.
2. Tag Ainsworth-Bucht – Tucker Island
Am Morgen durchfährt das Schiff den Almirantazgo- Sund bis zur Ainsworth-Bucht mit dem Marinelli Gletscher im Hintergrund. Hier unternehmen Sie eine erste Wanderung zu einem Biberdamm. Nach dem Mittagessen gelangen Sie zu den Tucker-Eilanden, wo Sie vom Schlauchboot aus Magellanpinguine und Kormorane beobachten können. Im September und April wird dieser Besuch durch die Brookes Bucht ersetzt.
3. Tag Pia-Gletscher – Allee der Gletscher
Heute gelangen Sie an den nördlichen Arm des Beagle-Kanals und fahren in die Pia Bucht hinein, wo Sie am gleichnamigen Gletscher an Land gehen. Auf einem Ausflug gelangen Sie bis zu einem Aussichtspunkt, von dem aus man hervorragend den gleichnamigen Gletscher beobachten kann. Die eindrucksvolle Gletscherzunge schiebt sich von der Gebirgskette bis ins Meer hinunter. Nach dieser unvergesslichen Erfahrung setzen Sie die Fahrt durch den Nordwestarm des Beagle-Kanals fort um die majestätische «Allee der Gletscher» zu bewundern.
4. Tag Wulaia Bucht – Kap Hoorn
Heute gehen Sie an der Wulaia-Bucht an Land. Sie unternehmen eine Wanderung durch den magellanischen Urwald und können die Schönheit dieser Vegetation geniessen. Am Nachmittag fahren Sie durch die Nassau-Bucht Richtung Süden zum Nationalpark Kap Hoorn, wo Sie an Land gehen, sofern die klimatischen Bedingungen es erlauben. Das mystische, 1616 entdeckte Kap Hoorn ist ein 425m hoher, fast senkrechter Felsabbruch. Lange Zeit war dies für die Segelschiffe ein wichtiger Seeweg vom Atlantischen zum Pazifischen Ozean. Kap Hoorn ist als das Ende der Welt bekannt und wurde im Juni 2005 von der UNESCO zum Biosphärenreservat erklärt.
5. Tag Ushuaia
Ankunft in Ushuaia, der wichtigsten argentinischen Stadt auf Feuerland und der südlichsten der Welt. Ausschiffung um 08.30h–09.30h
Kreuzfahrt 5 Tage ab Punta Arenas bis Ushuaia oder v.v.
- Kreuzfahrt gemäss Programm
- Übernachtungen in der gewählten Kabinenkategorie
- Vollpension und Getränke
- Alle Landausflüge
- Trinkgelder
- Hafentaxen (USD 105 pro Person)
- Die Reiseprogramme sind vom Wetter und den Eisverhältnissen abhängig. Daher behält sich die Reederei Routenänderungen vor.
- Auf Anfrage erhalten Sie die Detailprogramme der Route Ushuaia - Punta Arenas sowie von der 8 Tages-Kreuzfahrt ab/bis Punta Arenas bzw. ab/bis Ushuaia.
Preise
5 Tage / 4 Nächte ab CHF 3080.– / pro Person