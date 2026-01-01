Cristalino Lodge
Alta Floresta
Beschreibung
Einleitung
Die Cristalino Lodge ist für Naturliebhaber der perfekte Ort im Amazonas. Die Lodge liegt inmitten eines 11'399 ha grossen Privaten Naturreservates. Die Bungalows der Lodge fügen sich perfekt in den umliegend Regenwald ein und bieten einen angenehmen und komfortablen Aufenthalt. Aufgrund der Kombination aus authentischem Naturerlebnis, Nachhaltigkeit und Komfort wurde sie zu einer der 25 besten Eco Lodges weltweit gekürt.
Zimmer
Alle Zimmer verfügen über Warmwasser aus Solarenergie. Die 22 m² grossen Standard Zimmer sind einfach eingerichtet und verfügen über zwei oder drei Betten, einen Deckenventilator, ein privates Bad und ein natürliches Belüftungssystem. Die 53 m² grossen Superior Zimmer verfügen zusätzlich über komfortable Betten, ein geräumiges Bad, einen gut beleuchteten Schreibtisch, eine kleine private Aussendusche, breite Fenster mit grosszügigem Blick nach Draussen und eine kleine Terrasse mit Hängematte.
Die Junior Bungalows sind auch 53 m² gross, jedoch in einem eigenen Gebäude untergebracht und verfügen zusätzlich über eine grössere Terrasse mit Stühlen und einen privaten Garten. Die Bungalows sind 75 m² gross und befinden sich auch in einem eigenen Häuschen. Diese Kategorie hat zusätzlich einen Vorraum mit Sofa-Betten. Das Bungalow bietet Platz für 2 Erwachsene und 2 Kinder. Die besten Zimmer, die Special Bungalows sind 79 m² gross und verfügen zusätzlich über eine Aussenbadewanne um sich am Ende des Tages zu entspannen.
Tipp vom Spezialisten
Erleben Sie den unberührten Amazonas mit einem Aufenthalt in der Cristalino Lodge
Aktivitäten
Die Lodge bietet Ihnen eine Vielzahl an Aktivitäten. Unternehmen Sie eine Kanufahrt auf dem ruhigen Cristalino Fluss oder machen Sie eine Wanderung entlang des 30 km langen Wegnetzes. Auch wird eine Vielzahl an Flora und Fauna Beobachtungen angeboten oder Sie können auf einer Bootstour entlang der Flussufer Tiere beobachten. Für eine wahrlich einzigartige Erfahrung sorgen die Baumwipfel- Türme der Lodge. Auf Zwischenstationen in verschiedenen Höhen, bis hin zur Turmspitze auf 50 m, können Besucher den Panoramablick über das Reservat geniessen. Das riesige grüne Dach der Baumkronen wird Ihnen zu Füssen liegen.
Ausstattung
Die Aufenthaltsbereiche wurden liebevoll gestaltet, damit sich die Gäste wohl fühlen. Die Bar mit grosser, offener Terrasse bietet einen atemberaubenden Blick auf den umliegenden Regenwald. Im Restaurant, welches über einen grossen Innen- und Aussenbereich verfügt, wird Ihnen regionale- und brasilianische Küche serviert. Im Wohnzimmer können Sie sich mit einem Buch verweilen. Nicht entgehen lassen sollten Sie sich die wunderschöne Schwimmplattform am Cristalino Fluss, wo nachts ein schönes Lagerfeuer entzündet wird. Perfekt um sich zu entspannen und die üppige Vegetation und den imposanten Sternenhimmel zu bewundern.
Anreise
Die Anreise erfolgt über die Stadt Alta Floresta im brasilianischen Budestaat Mato Grosso. Es gibt täglich Flüge ab Cuiaba. Mit Bus und Boot gelangen Sie in ca. 1.5 Stunden zur Lodge.
Tipp vom Spezialisten
Erleben Sie den unberührten Amazonas mit einem Aufenthalt in der Cristalino Lodge.
ab CHF 1585.– / pro Person
Loading map...