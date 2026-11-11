Bolivien Rundreisen
Ferien im Herzen Südamerikas
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Privatreise Titicaca, der heilige See
ab CHF 1030.– / pro Person
ab/bis La Paz
Highlights: Kunst des Schilfbootbaus, Bootsfahrt mit dem Tragflügelboot, Sonnenaufgang über der Königskordillere
3 Tage / 2 Nächte
Salzsee und Silberstädte
ab CHF 3230.– / pro Person
ab Uyuni bis Sucre
Highlights: Geniessen von surrealistische Landschaft, Kleinen Lagungen von Cañapa, Hedionda und Chiarcota, Grössten...
6 Tage / 5 Nächte
Uyuni Salzsee und farbige Lagunen
ab CHF 2590.– / pro Person
ab/bis La Paz
Highlights: Uyuni Salzsee, Einzigartige Landschaften, «Sol de Mañana» Geysire, Chance auf Flamingo-Sichtung
4 Tage / 3 Nächte
Zubucherreise Titicaca, der heilige See
ab CHF 750.– / pro Person
ab/bis La Paz
Highlights: Kunst des Schilfbootbaus, Bootsfahrt mit dem Tragflügelboot, Sonnenaufgang über der Königskordillere
3 Tage / 2 Nächte