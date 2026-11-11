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Laguna Blanca, Sud Lipez, Potosi, Bolivien

Bolivien Rundreisen

Ferien im Herzen Südamerikas

Das Land Bolivien verfügt zwar über keinen eigenen Zugang zum Meer, bietet dafür aber umso mehr Charme und atemberaubende Landschaften, welche Sie auf Bolivien Kurzrundreisen entdecken können! Insbesondere der Salzsee von Uyuni und der an der Grenze zu Peru befindliche Titicacasee sind zwei spektakuläre Orte auf Ihren Rundreisen in Bolivien. Ebenfalls sehr sehenswert und ein Tipp für Ihre Bolivien Kurzrundreisen sind die im Norden des Landes gelegenen Nationalparks, das Ihnen einen Eindruck von dem faszinierenden, weitläufigen Amazonasgebietes vermittelt. Kontaktieren Sie unsere Spezialisten, um Ihre ganz persönlichen Bolivien Reisen zu planen.

Unsere Südamerika-Spezialistinnen und -Spezialisten planen Ihre Reise persönlich – kostenlos und unverbindlich.Beratung anfragen
Privatreise Titicaca, der heilige See ab La Paz: Bolivien - Titicacasee - Frau vor Strohhütte
Icon map3 Tage
product
Privatreise Titicaca, der heilige See
ab CHF 1030.– / pro Person
ab/bis La Paz
Highlights: Kunst des Schilfbootbaus, Bootsfahrt mit dem Tragflügelboot, Sonnenaufgang über der Königskordillere
Icon calendar3 Tage / 2 Nächte
Individuell anfragen
Salzsee und Silberstädte ab La Paz: Potosi
Icon map6 Tage
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Salzsee und Silberstädte
ab CHF 3230.– / pro Person
ab Uyuni bis Sucre
Highlights: Geniessen von surrealistische Landschaft, Kleinen Lagungen von Cañapa, Hedionda und Chiarcota, Grössten...
Icon calendar6 Tage / 5 Nächte
Individuell anfragen
Uyuni Salzsee und farbige Lagunen ab La Paz: Incahuasi_island_Salar_de_Uyuni
Icon map4 Tage
product
Uyuni Salzsee und farbige Lagunen
ab CHF 2590.– / pro Person
ab/bis La Paz
Highlights: Uyuni Salzsee, Einzigartige Landschaften, «Sol de Mañana» Geysire, Chance auf Flamingo-Sichtung
Icon calendar4 Tage / 3 Nächte
Individuell anfragen
Zubucherreise Titicaca, der heilige See ab La Paz: Bolivien - Titicacasee - Urus auf Boot
Icon map3 Tage
product
Zubucherreise Titicaca, der heilige See
ab CHF 750.– / pro Person
ab/bis La Paz
Highlights: Kunst des Schilfbootbaus, Bootsfahrt mit dem Tragflügelboot, Sonnenaufgang über der Königskordillere
Icon calendar3 Tage / 2 Nächte
Individuell anfragen

Andenkultur

Begeben Sie sich mit unseren einzigartigen Reisen auf die Spuren der Andenkultur

Kultur, Bolivien

Historische Städte

Bolivien hat viele historische und wunderbare Städte

Sucre, Bolivien

Uyuni Salzsee

Der einzigartige und atemberaubende Uyuni Salzsee darf bei keiner Reise nach Bolivien fehlen

Uyuni, Bolivien

Reiseinformationen

Hier finden Sie alle Länder- und Reiseinformationen für einen gelungenen Aufenthalt in Bolivien

Yungas-Tal, Bolivien

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