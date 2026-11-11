Das Land Bolivien verfügt zwar über keinen eigenen Zugang zum Meer, bietet dafür aber umso mehr Charme und atemberaubende Landschaften, welche Sie auf Bolivien Kurzrundreisen entdecken können! Insbesondere der Salzsee von Uyuni und der an der Grenze zu Peru befindliche Titicacasee sind zwei spektakuläre Orte auf Ihren Rundreisen in Bolivien. Ebenfalls sehr sehenswert und ein Tipp für Ihre Bolivien Kurzrundreisen sind die im Norden des Landes gelegenen Nationalparks, das Ihnen einen Eindruck von dem faszinierenden, weitläufigen Amazonasgebietes vermittelt. Kontaktieren Sie unsere Spezialisten, um Ihre ganz persönlichen Bolivien Reisen zu planen.