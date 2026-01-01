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Machu Picchu, Peru

Bolivien Rundreisen

Bolivien und seine Nachbarn erwarten Sie

Auch wenn Bolivien zahlreiche Attraktionen bietet, halten länderübergreifende Bolivien Rundreisen noch mehr Überraschungen für Sie bereit. Denn auch die Nachbarländer von Bolivien sind die Heimat etlicher Orte, deren Besichtigung sich lohnt. So ist es zum Beispiel besonders spannend, die Anden in verschiedenen Anrainerstaaten zu besuchen und die kulturellen und geografischen Unterschiede zu beobachten. Eines der spektakulärsten Nachbarländer Boliviens ist zweifellos Peru, in dem Sie einige der herausragendsten Überbleibsel der Inkakultur finden. Zögern Sie nicht und kontaktieren Sie noch heute unsere Spezialisten, um sich zu Bolivien Reisen beraten zu lassen!

Icon map20 Tage
Aromas de Sudamerica
ab CHF 6550.– / pro Person
ab Lima bis Rio de Janeiro
Highlights: Limas schönste Plazas & Paläste, Cuzco die höchste Stadt des Inkareichs, Gigantische Wasserfälle Iguaçu
Icon calendar20 Tage / 19 Nächte
Icon map6 Tage
Einzigartige Landschaft der kargen Ostanden
Preis auf Anfrage
ab Sucre bis Salta
Highlights: Geführten Tour durch Potosi , Aktive Mine im Cerro Rico , Uyuni Salzsee, Eindrückliche Berglandschaften
Icon calendar6 Tage / 5 Nächte
Icon map14 Tage
El Gran Andes
ab CHF 4989.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Stadtbesichtigung in Lima, Vulkan Misti, Inka-Ruinen, Titicacasee
Icon calendar14 Tage / 13 Nächte
Icon map8 Tage
Privatreise Die beiden Salars: Uyuni und Atacama
Preis auf Anfrage
ab Sucre bis Calama
Highlights: Blühende Stadt Potosi, Besuch des Hochlandes, Wunderschönes Landschaftsbilder, Valle Arcoiris mit seinen...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map17 Tage
Privatreise Imperio Inca
ab CHF 9580.– / pro Person
ab Lima bis Santiago de Chile
Highlights: Traditionellen Markt, Inka-Kultur, Im Tragflügelboot zur Mondinsel, Sonnenjungfrauentempel Iñak Uyu
Icon calendar17 Tage / 16 Nächte
Icon map17 Tage
Privatreise Paseo Divino
ab CHF 7755.– / pro Person
ab Lima bis Guayaquil
Highlights: Stadtrundfahrt in Lima, Machu Picchu, Inka-Ruinen von Sacsayhúaman, Zahlreiche Wassefälle
Icon calendar17 Tage / 16 Nächte
Icon map6 Tage
Uyuni Salzsee Tour im Camper
ab CHF 5410.– / pro Person
ab Puno bis San Pedro de Atacama
Highlights: Besuch der Sonneninsel per Tragflügelboot, Eindrückliche Exkursion in ein Sternenobservatorium, Uyuni...
Icon calendar6 Tage / 5 Nächte
Icon map8 Tage
Zubucherreise Die beiden Salars: Uyuni und Atacama
Preis auf Anfrage
ab Sucre bis Calama
Highlights: Blühende Stadt Potosi, Besuch des Hochlandes, Wunderschönes Landschaftsbilder, Valle Arcoiris mit seinen...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map17 Tage
Zubucherreise Imperio Inca
ab CHF 7530.– / pro Person
ab Lima bis Santiago de Chile
Highlights: Traditionellen Markt, Inka-Kultur, Im Tragflügelboot zur Mondinsel, Sonnenjungfrauentempel Iñak Uyu
Icon calendar17 Tage / 16 Nächte
Icon map17 Tage
Zubucherreise Paseo Divino
ab CHF 6535.– / pro Person
ab Lima bis Guayaquil
Highlights: Stadtrundfahrt in Lima, Machu Picchu, Inka-Ruinen von Sacsayhúaman, Zahlreiche Wassefälle
Icon calendar17 Tage / 16 Nächte

Andenkultur

Begeben Sie sich mit unseren einzigartigen Reisen auf die Spuren der Andenkultur

Historische Städte

Bolivien hat viele historische und wunderbare Städte

Uyuni Salzsee

Der einzigartige und atemberaubende Uyuni Salzsee darf bei keiner Reise nach Bolivien fehlen

Reiseinformationen

Hier finden Sie alle Länder- und Reiseinformationen für einen gelungenen Aufenthalt in Bolivien

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