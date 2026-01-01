Privatreise Titicaca, der heilige See ab La Paz

1 . Tag La Paz – Huatajata Individuelle Ankunft in La Paz. Busfahrt von La Paz nach Huatajata. Nach Ankunft besuchen Sie das Altiplano Museum. Einer der Limachi Brüder, Erbauer von Thor Heyerdhals Tigris und Ra II, zeigt Ihnen gern die Kunst des Schilfbootbaus. Vor dem Abendessen geniessen Sie den faszinierenden Sternenhimmel im Alaj-pacha Observatorium.

2 . Tag Huatajata – Sonneninsel Sie unternehmen eine malerische Bootsfahrt mit dem Tragflügelboot auf dem majestätischen Titicacasee, der für seine atemberaubende Schönheit bekannt ist. Ihr Ziel sind die faszinierenden Mond- und Sonneninseln, die tief in der Inka-Mythologie verwurzelt sind. Nach Ihrer Ankunft folgt ein kurzer, aber eindrucksvoller Aufstieg auf dem alten Lamapfad zur Posada del Inca, wo Sie herzlich empfangen werden. Der Nachmittag steht Ihnen zur freien Verfügung auf der Sonneninsel, sodass Sie die Gelegenheit haben, die friedliche Atmosphäre zu geniessen. Entspannen Sie im wunderschönen Garten der Posada oder unternehmen Sie einen erholsamen Spaziergang zum höchsten Punkt der Insel, von wo aus Sie einen spektakulären Blick auf den glitzernden See und die umliegenden Berge haben. Nutzen Sie diese Zeit, um die einzigartige Flora und Fauna zu erkunden oder einfach nur die Stille und Schönheit dieser magischen Umgebung zu genießen.

3 . Tag Sonneninsel – La Paz Frühaufstehern bietet sich ein einzigartiger und unvergesslicher Ausblick: Von der Terrasse der Posada können Sie den atemberaubenden Sonnenaufgang über der majestätischen Königskordillere erleben, während die ersten Sonnenstrahlen die Berge in warmes Licht tauchen. Dieses spektakuläre Naturschauspiel ist ein wahrhaft magischer Moment, den Sie nicht verpassen sollten. Am Nachmittag unternehmen Sie eine angenehme Fahrt mit dem Tragflügelboot nach Copacabana, einem charmanten Ort am Ufer des Titicacasees. Dort besichtigen Sie die berühmte Wallfahrtskirche, die für ihre beeindruckende Architektur und religiöse Bedeutung bekannt ist. Die Kirche zieht viele Gläubige und Touristen an, die die spirituelle Atmosphäre und die kunstvollen Details bewundern möchten. Gegen Abend erfolgt die Rückfahrt nach La Paz, wo Sie den Tag mit vielen neuen Eindrücken und Erinnerungen ausklingen lassen können. Nutzen Sie die Zeit, um über Ihre Erlebnisse nachzudenken und vielleicht einige lokale Köstlichkeiten zu probieren, bevor Sie sich auf den Weg zurück in Ihr Hotel machen.