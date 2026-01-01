Salzsee und Silberstädte ab Uyuni

1 . Tag Uyuni – Hedionda Lagoon Ankunft in Uyuni und Weiterfahrt nach Laguna Hedionda. Unterwegs besuchen Sie die kleinen Lagunen von Canapa Hedionda.

2 . Tag Hedionda Lagoon Colchani Geniessen Sie einen ganztätigen Besuch der roten Lagune, die sich durch die rote Farbe seines Wasser auszeichnet. Es geht weiter zum Chalviri Salzee und zur grünen Lagune. Lassen Sie sich durch die Schönheit der Landschaft beeindrucken und geniessen Sie den Tag.

3 . Tag Uyuni Salzsee Ihr heutiger Ganztagesausflug führt Sie auf den grössten Salzsee der Welt, den Salar de Uyuni. Zuerst besichtigen Sie die Salzbearbeitungsanlage von Colchani, wo Sie interessante Einblicke in die Gewinnung und Verarbeitung des Salzes erhalten. Anschliessend besuchen Sie das informative Salzmuseum, das die Geschichte und Bedeutung des Salzes für die Region beleuchtet, sowie die faszinierenden Kaltwasserquellen Ojos de Agua, die eine erfrischende Abwechslung bieten. Danach geht es zur Isla Pescado, einer malerischen Insel mitten auf dem Salzsee, wo Sie die beeindruckenden Kakteen und die atemberaubende Landschaft geniessen können. Nach einem köstlichen Mittagessen fahren Sie zum majestätischen Tunupa Vulkan und besichtigen die gut erhaltenen Mumien von Coquesa, die Ihnen einen faszinierenden Einblick in die Geschichte der Region geben. Dieser Tag verspricht unvergessliche Erlebnisse und spektakuläre Ausblicke!

4 . Tag Colchani - Potosi Nach dem Frühstück beginnt die ca. 4-stündige Fahrt nach Potosi, einer Stadt mit reicher Geschichte und beeindruckender Architektur. Während der Stadtrundfahrt haben Sie die Gelegenheit, die faszinierenden Sehenswürdigkeiten zu erkunden. Dazu gehört der Besuch der Casa de la Moneda, wo einst Münzen geprägt wurden, sowie des Santa Teresa Museums, das einen Einblick in das Leben der Nonnen und die koloniale Vergangenheit bietet. Geniessen Sie die atemberaubende Aussicht auf die umliegenden Berge und erfahren Sie mehr über die kulturellen Traditionen dieser einzigartigen Region.

5 . Tag Potosi - Sucre Vormittags besichtigen Sie eine beeindruckende Silbermine im Cerro Rico, wo Sie mehr über die Geschichte und die Arbeitsbedingungen der Bergleute erfahren. Anschliessend erfolgt die ca. 3-stündige Fahrt nach Sucre, der verfassungsmässigen Hauptstadt des Landes. Während der Stadtrundfahrt in Sucre haben Sie die Möglichkeit, die charmante Architektur und das kulturelle Erbe dieser Stadt zu erkunden. Die weiß getünchten Häuser mit roten Ziegeldächern verleihen der Stadt den Beinamen Ciudad Blanca, was „weiße Stadt“ bedeutet. Hier können Sie auch lokale Märkte besuchen und die köstliche bolivianische Küche probieren, während Sie durch die malerischen Strassen schlendern und die lebendige Atmosphäre geniessen.

6 . Tag Sucre Transfer zum Flughafen.