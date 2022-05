Norwegen Hotels

Gut gebettet unterwegs

Planen Sie gerade Ihre Norwegen Ferien und suchen Inspiration und praktische Reisetipps? Gerne stehen Ihnen unsere Spezialisten dabei zur Seite. Unser breites Angebot an Unterkünften im ganzen Land besteht nicht nur aus Hotels in den grösseren Städten, Orten und bei wichtigen Sehenswürdigkeiten, wir organisieren Ihnen auch Hotels, Gästehäuser oder Apartments an weniger bekannten, aber nicht minder spektakulären Locations in ganz Norwegen. Durch unsere Kontakte mit lokalen Partnern können wir Ihnen Familienhotels, ein schnuckeliges Gästehaus oder ein ganzes Blockhaus vermitteln. Unser Angebot umfasst Hotels aller Komfortklassen. Suchen Sie eine luxuriöse Suite für einen gepflegten Städteaufenthalt in Oslo? Wir können es für Sie buchen. Oder möchten Sie lieber ein gemütliches Zuhause für ein paar Tage, um von der Basis eines komplett eingerichteten Blockhauses in die wundervolle Natur Norwegens auszuschwärmen? Sprechen Sie unsere Spezialisten an, welche die passende Unterkunft für Sie und Ihre Familie finden werden. Wenn Sie planen, Norwegen auf einer Mietwagenrundreise zu geniessen, buchen wir Ihnen die Hotels im Voraus. Dadurch können Sie sich ganz auf die Sehenswürdigkeiten und die grossartige Natur konzentrieren und müssen sich nicht um die Hotelsuche kümmern. Auf Ihrer Reise Richtung Norden sollten Sie unbedingt in Trondheim einen Stopp einlegen. Dieser pulsierende Ort an der Westküste ist Norwegens drittgrösste Stadt. Im Nidaros Dom ist die grandiose Kirchenorgel zu bewundern. Sie hat 10 600 Pfeifen und ist damit eine der grössten Europas. Trondheim verfügt über gemütliche Einkaufsstrassen und eine Vielzahl von Restaurants und Bars, die leckere lokale Spezialitäten auftischen. Eine hübsche Basis für Ihren Aufenthalt in Trondheim ist das Rica Nidelven Hotel mit vier Sternen. Weiter Richtung Norden befindet sich die Inselgruppe der Lofoten – ein weiterer Höhepunkt jeder Norwegen Reise. Dort steht Ihnen mit sogenannten ‘Rorbu’, umgebauten und meist tiefrot gestrichenen Fischerhäuschen, ganz besonders charmante und romantische Unterkünfte zur Auswahl.

Oslo – Die grüne Hauptstadt

Willkommen in der Hauptstadt, in der über ein Achtel der Bevölkerung des Landes lebt. Oslo ist einzigartig grün und oft wird die Stadt als die grünste Hauptstadt Europas bezeichnet. Traumhafte Küstenlandschaften, Buchten, Schären und Inseln tragen ihren Teil dazu bei. Wenn Sie für Ihren Aufenthalt in Oslo ein zentral gelegenes Hotel wählen, können Sie bequem zu Fuss ausschwärmen und den Charme der Innenstadt in Ihrem eigenen Tempo erkunden. Wählen Sie aus unserem umfangreichen Hotelsortiment, welches wir für Sie bereithalten. Das hervorragend gelegene Fünfsterne Hotel Intercontinental Oslo vereint vertrauten Standard und erstklassigen Service, die man mit dem Namen in Verbindung bringt und ergänzt sie mit norwegischer Gastfreundschaft und einem typisch skandinavischen Touch. Das Hotel befindet sich beim Nationaltheater und in seiner Nähe gibt es zahlreiche Restaurants. Vereinbaren Sie noch heute Ihren persönlichen Beratungstermin mit unseren Spezialisten, die Ihnen gerne einen Städteaufenthalt in Oslo nach Ihren Wünschen zusammenstellen.