Safari Reisen und Tierbeobachtungen

Safari Reisen

Wie läuft ein typischer Safari-Tag eigentlich ab?

Wir haben den Head-Ranger Sydonea Hlatswayo aus der Lion Sands Ivory Lodge in Südafrika gefragt: "Als ich vor vielen Jahren als Ranger angefangen habe, ging für mich ein Traum in Erfüllung, den ich seitdem jeden Tag neu erleben darf. Denn jeder Safari-Tag ist anders und immer wieder spannend – für uns, erst recht aber natürlich für unsere Gäste. Wir sind stolz darauf, ihnen die faszinierenden Tiere und die wunderbaren Landschaften im Südlichen Afrika auf unseren Safaris näherbringen zu dürfen. Und die laufen – mit kleinen Abweichungen je nach Region, Jahreszeit und Lodge – fast überall folgendermassen ab:

06:00 Kleines Frühstück

Wer auf Safari-Reisen viel sehen will, muss früh aufstehen. Kurz nach Sonnenaufgang sind viele Tiere besonders aktiv. Um keine Zeit zu verlieren, servieren wir den Gästen nur ein kleines Frühstück mit Kaffee, Tee und ein paar Kleinigkeiten. Dann geht’s los.

06:30 Pirschfahrt

In unseren offenen Geländewagen fahren wir los auf unsere Pirschsafari. Oft ist es noch kühl, sodass eine Jacke nicht schadet. Morgens ist das Licht besonders schön für Fotos. Und weil viele Tiere dann sehr aktiv sind, gibt es unglaublich viele aufregende Motive. Meistens können wir mit den wendigen Jeeps bis auf wenige Meter an Tiere heranfahren, ohne sie zu stören.

10:00 Frühstück

Gegen 10 Uhr sind wir zurück im Camp, wo ein grosses Frühstück auf unsere Gäste wartet. Danach gehen alle ihren Lieblingsbeschäftigungen nach.

13:00 Mittagessen

Selbst beim Mittagessen kann man Tiere beobachten. Manchmal kommen sie ganz nah an die Lodges.

15:30 Afternoon Tea Safari

Afternoon Tea-Safaris haben immer noch ein bisschen Kolonialstil-Flair – da darf der Afternoon Tea mit ein paar Snacks natürlich nicht fehlen.

16:00 Pirschfahrt

Am späten Nachmittag erwacht wieder das Leben in der Savanne – Zeit für die zweite Pirschfahrt. Zum Sonnenuntergang bieten wir traditionell am Jeep einen Sundowner an, sodass unsere Gäste diese einzigartige Stimmung mit einem Drink und ein paar Snacks stilvoll geniessen können.

19:30 Aperitif und Dinner

Erst im Dunkeln kehren wir gegen 19 Uhr ins Camp zurück. Nachdem sich unsere Gäste frisch gemacht haben, servieren wir den Aperitif und das Dinner.

21:30 Lagerfeuer

Wir lassen den Abend gemütlich am Lagerfeuer unter dem funkelnden afrikanischen Sternenhimmel ausklingen.

Safari ABC

Je nach Gebiet und Jahreszeit bieten die Lodges verschiedene Safari-Aktivitäten an. Jede ist anders, alle sind faszinierend.

Pirschfahrten (Game Drives) sind Fahrten im offenen Allrad-Geländewagen, oft auch abseits von Wegen, um den Tieren möglichst nahe zu kommen.

Buschwanderungen (Game Walks) werden von erfahrenen Rangern begleitet. Sie durchstreifen den Busch, um auch kleine Details zu erforschen, die vom Jeep aus oft verborgen bleiben. Auch wenn die Ranger Sicherheit geben, ist so ein Spaziergang dennoch ein kleiner Nervenkitzel.

Fahrten im Einbaumkanu (Mokoros): Ein Guide steuert den traditionellen Einbaum über Flüsse und Seen, auf denen man hervorragend Vögel und so manches grosses Tier am Ufer beobachten kann.

Bootsfahrten (Boat Rides): Mit Motorbooten kann man perfekt grosse Tiere wie Flusspferde oder Krokodile beobachten.

Naturfahrten (Nature Drives): Hier stehen atemberaubende Landschaften und weniger die Tiere im Vordergrund. Besonders schön sind die Fahrten zum Sonnenuntergang.

Verstecke (Hides): Diverse Lodges haben sogenannte „Hides“, von denen aus man oft Tiere auf Augenhöhe beobachten und fotografieren kann.

Flugsafaris: Mit dem Kleinflugzeug lassen sich verschiedene Camps ideal miteinander kombinieren. Allein der Flugtransfer ist ein Erlebnis für sich. Erst recht, wenn man auf einer Flugsafari regelmässig mit dem Flieger unterwegs ist und so die unterschiedlichsten Landschaften aus der Luft erlebt und auch entlegene Regionen bequem erreicht.