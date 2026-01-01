Charmantes La Réunion ab St. Denis

1 . Tag La Saline Ankunft Flughafen St. Denis. Übernahme des Mietwagens. Fahrt der Westküste entlang bis nach La Saline les Bains. Übernachtung / Frühstück La Villa de la Plage.

2 . Tag La Saline (F) Besuchen Sie Maido und die Geranium Distillerie. Die Fahrt führt Sie durch einen Tamarin­denwald auf eine Höhe von 2190 m. Von dort haben Sie ­einen atemberaubenden Ausblick auf die abgelegenen Bergdörfer im Talkessel Mafate und auf die Westküste. Übernachtung / Frühstück La Villa de la Plage.

3 . Tag St. Pierre (F) Heute fahren Sie in Richtung St. Louis und weiter nach ­Cilaos. Die Fahrt ist sehr spektakulär und die kurvenreiche Strasse (421 Kurven) erfordert Ihre ganze Konzentration. Besuchen Sie das charmante Städtchen. Anschliessend Rückfahrt an die Küste bis nach St. Pierre. Übernachtung / Frühstück Villa Myriam.

4 . Tag St. Pierre (F) Heute empfehlen wir Ihnen, den noch aktiven Vulkan «Piton de la Fournaise» zu besuchen. Falls Sie vorhaben eine Wanderung zu machen, sollten Sie am heutigen Tag sehr früh abfahren. Übernachtung / Frühstück Villa Myriam.

5 . Tag St. Pierre (F) Entdecken Sie den wilden Süden. Übernachtung / Frühstück Villa Myriam.

6 . Tag Ste. Marie (F) Fahrt der Ostküste entlang bis nach Ste. Marie. Übernachtung / Frühstück Villa des Cannes.

7 . Tag Ste. Marie (F) Entdecken Sie den Cirque de Salazie, bekannt für seine vielen Wasserfälle. Übernachtung / Frühstück Villa des Cannes.

8 . Tag St. Denis (F) Fahrt nach St. Denis. Bewundern Sie die noch gut erhaltenen kreolischen Häuser, besuchen Sie den Markt und das Stadtzentrum mit seiner Fussgängerzone. Anschliessend Rückgabe des Mietwagens am Flughafen und Anschlussprogramm.