La Réunion Nord-/Südküste ab St. Denis
La Réunion Nord-/Südküste ab St. Denis
Preis auf Anfrage
ab/bis St. Denis
Highlights:
- Saint Denis zu Fuss entdecken
- Tagesausflug in den Cirque de Salazie
- Der wilde Süden
- Der aktive Vulkan "Piton de la Fournaise"
7 Tage / 6 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Nordküste
Übernahme des Mietwagens am Flughafen und kurze Fahrt nach St. Denis. Übernachtung / Frühstück Radisson Hotel.
2. Tag Nordküste (F)
St. Denis lässt sich ausgezeichnet zu Fuss entdecken. Die Strandpromenade Barachois sowie die Fussgängerzone um die Rue Maréchal laden zum Flanieren ein. Übernachtung / Frühstück Radisson Hotel.
3. Tag Nordküste / Cirque de Salazie (F)
Tagesausflug in den Cirque de Salazie bekannt für die vielen Wasserfälle. Am späteren Nachmittag Rückfahrt nach St. Denis. Übernachtung / Frühstück Radisson Hotel.
4. Tag Südküste (F)
Fahrt der Westküste entlang, vorbei an St. Gilles und L’Etang-Salé, in den Süden der Insel bis nach St Pierre. Übernachtung / Frühstück Villa Delisle Hotel & Spa.
5. Tag Südküste (F)
Die Stadt St. Pierre lässt sich ebenfalls sehr gut zu Fuss erkunden. Übernachtung / Frühstück Villa Delisle Hotel & Spa.
6. Tag Südküste / Piton de la Fournaise (F)
Heute sollten Sie frühmorgens zum Vulkan «Piton de la Fournaise» aufbrechen. Vom Aussichtspunkt Möglichkeit zu einer Wanderung zum noch aktiven Vulkan. Übernachtung / Frühstück Villa Delisle Hotel & Spa.
7. Tag St. Denis (F)
Nach dem Frühstück Fahrt der Ostküste entlang bis nach St. Denis. Verlängerung oder Rückgabe des Mietwagens am Flughafen.
Im Preis inbegriffen:
- Unbegrenzte Kilometer inkl. CDW
- Vollkaskoversicherung ohne Selbstbehalt
- Diebstahl- und Insassenversicherung (ohne Benzin)
- Villa Belle inkl. Champagner, Blumen, Früchteteller, Süssigkeiten, Geschenk bei Ankunft
Preise
7 Tage / 6 Nächte Preis auf Anfrage