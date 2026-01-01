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La Réunion Nord-/Südküste ab St. Denis

Die ideale Kombi­nation aus Stadt und Natur.
La Réunion Nord-/Südküste ab St. Denis
Preis auf Anfrage
ab/bis St. Denis
Highlights:
- Saint Denis zu Fuss entdecken
- Tagesausflug in den Cirque de Salazie
- Der wilde Süden
- Der aktive Vulkan "Piton de la Fournaise"
Icon calendar 7 Tage / 6 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Nordküste

Übernahme des Mietwagens am Flughafen und kurze Fahrt nach St. Denis. Übernachtung / Frühstück Radisson Hotel.

2. Tag Nordküste (F)

St. Denis lässt sich ausgezeichnet zu Fuss entdecken. Die Strandpromenade Barachois sowie die Fussgängerzone um die Rue Maréchal laden zum Flanieren ein. Übernachtung / Frühstück Radisson Hotel.

3. Tag Nordküste / Cirque de Salazie (F)

Tagesausflug in den Cirque de Salazie bekannt für die vielen Wasserfälle. Am späteren Nachmittag Rückfahrt nach St. Denis. Übernachtung / Frühstück Radisson Hotel.

4. Tag Südküste (F)

Fahrt der Westküste entlang, vorbei an St. Gilles und L’Etang-Salé, in den Süden der Insel bis nach St Pierre. Übernachtung / Frühstück Villa Delisle Hotel & Spa.

5. Tag Südküste (F)

Die Stadt St. Pierre lässt sich ebenfalls sehr gut zu Fuss erkunden. Übernachtung / Frühstück Villa Delisle Hotel & Spa.

6. Tag Südküste / Piton de la Fournaise (F)

Heute sollten Sie frühmorgens zum Vulkan «Piton de la Fournaise» aufbrechen. Vom Aussichtspunkt Möglichkeit zu einer Wanderung zum noch aktiven Vulkan. Übernachtung / Frühstück Villa Delisle Hotel & Spa.

7. Tag St. Denis (F)

Nach dem Frühstück Fahrt der Ostküste entlang bis nach St. Denis. Verlängerung oder Rückgabe des Mietwagens am Flughafen.

Im Preis inbegriffen:
Mietwagen (Kat. Y)
  • Unbegrenzte Kilometer inkl. CDW
  • Vollkaskoversicherung ohne Selbstbehalt
  • Diebstahl- und Insassenversicherung (ohne Benzin)
  • Villa Belle inkl. Champagner, Blumen, Früchteteller, Süssigkeiten, Geschenk bei Ankunft

Preise
7 Tage / 6 Nächte Preis auf Anfrage

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