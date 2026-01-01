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La Réunion à la carte ab St. Denis

Unser Reisevorschlag für eine mögliche La Réunion à la carte Reise. Während einer Woche ge­niessen Sie Ihren Aufenthalt auf der Vulkaninsel.
La Réunion à la carte ab St. Denis
ab CHF 1485.– / pro Person
ab/bis St. Denis
Highlights:
- Fahrt auf der kurvenreichen Gebirgsstrasse bis nach Cilaos
- Der wilde Süden
- Vulkan „Piton de la Fournaise"
- Cirque de Salazie
Icon calendar 7 Tage / 6 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag St. Gilles

Übernahme des Miet­wagens am Flughafen. Fahrt der Küste ent­- lang nach St. Gilles. Übernachtung / Frühstück Ermitage Boutik Hotel.

2. Tag Cilaos (F)

Fahrt der Westküste entlang bis nach St. Louis. Dann führt Sie die kurvenreiche Gebirgsstrasse bis auf 1500 m ü. M. nach Cilaos. Übernachtung / Frühstück Hotel Le Vieux Cep.

3. Tag St. Joseph (F)

Rückfahrt an die Küste und Weiterfahrt bis nach St. Joseph. Übernachtung / Halbpension im Gästehaus La Plantation.

4. Tag Plaine des Cafres (F)

Heute fahren Sie auf das Hochplateau oder der faszinierenden Steilküste entlang, über Ste. Rose nach Plaine des Cafres. Übernachtung/Halbpension Hotel Les Géraniums.

5. Tag Plaine des Cafres (F)

Fahrt zum Vulkan «Piton de la Fournaise» aufbrechen (gegen Mittag zieht oft Be­wölkung auf). Vom Aussichtspunkt auf 2311 m ü. M. Möglichkeit zu einer Wanderung zum noch aktiven Vulkan. Übernachtung/Halbpension Hotel Les Géraniums.

6. Tag Hellbourg (F)

Fahrt bis nach Bras Panon. Hier verlassen Sie die Küste und fahren zum Cirque de Salazie nach Hellbourg. Übernachtung / Halb­pension Hotel Le Relais des Cîmes in Hellbourg.

7. Tag St. Denis (F)

Verlängerung oder Rückgabe des Mietwagens am Flughafen.

Im Preis inbegriffen:

Mietwagen (Kat. Y) mit unbegrenzter Kilometer inkl. CDW
  • Vollkaskoversicherung ohne Selbstbehalt
  • Diebstahl- und Insassenversicherung (ohne Benzin)
  • Die gewünschte Anzahl Übernachtungen in den Anthurium Hotels Ihrer Wahl mit folgenden Leistungen:
  • St. Denis: Juliette Dodu, inkl. ZF.
  • St. Gilles: Ermitage Boutik Hotel, inkl. ZF;Le Nautile inkl. ZF (min./max.

    2 Nächte); Alamanda, inkl. HP; St. Michel, inkl. HP, Residence Les Creoles inkl. ZF, Dina Morgabine (Kat. Std.), inkl. ZF.

  • Cilaos: Le Vieux Cep, Kat. Superior inkl. ZF; Hotel Tsilaosa, inkl. ZF; Le Cilaos, inkl. ZF.
  • St. Leu: Iloha Village, Kat. Bungalow Tropical inkl. ZF.
  • Plaine des Cafres: Les Géraniums, inkl. HP; L'Ecrin, inkl. HP.

  • Plaine des Palmistes: La Ferme du Pommeau, inkl. HP.
  • Hellbourg: Le Relais des Cimes, inkl. HP.
  • St. Jospeh: La Plantation Guesthouse, inkl. ZF.
  • St. Pierre: Le Saint Pierre, inkl. ZF; Le Battant des Lames, inkl. ZF; La Plantation Côté Lagon, inkl. ZF (min. 2 Nächte).

  • Petite Ile: L’Orky Mel, inkl. HP.
Hinweis
  • Min. Aufenthalt 4 Nächte.
  • Die 2 ersten Übernachtungen müssen vorausgebucht werden.
  • Während den Monaten September bis und mit November (Hochsaison) müssen alle Nächte im Voraus reserviert werden.
  • Max. 2 Nächte pro Hotel.

Preise
7 Tage / 6 Nächte ab CHF 1485.– / pro Person

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