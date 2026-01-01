La Réunion à la carte ab St. Denis
La Réunion à la carte ab St. Denis
ab CHF 1485.– / pro Person
ab/bis St. Denis
Highlights:
- Fahrt auf der kurvenreichen Gebirgsstrasse bis nach Cilaos
- Der wilde Süden
- Vulkan „Piton de la Fournaise"
- Cirque de Salazie
7 Tage / 6 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag St. Gilles
Übernahme des Mietwagens am Flughafen. Fahrt der Küste ent- lang nach St. Gilles. Übernachtung / Frühstück Ermitage Boutik Hotel.
2. Tag Cilaos (F)
Fahrt der Westküste entlang bis nach St. Louis. Dann führt Sie die kurvenreiche Gebirgsstrasse bis auf 1500 m ü. M. nach Cilaos. Übernachtung / Frühstück Hotel Le Vieux Cep.
3. Tag St. Joseph (F)
Rückfahrt an die Küste und Weiterfahrt bis nach St. Joseph. Übernachtung / Halbpension im Gästehaus La Plantation.
4. Tag Plaine des Cafres (F)
Heute fahren Sie auf das Hochplateau oder der faszinierenden Steilküste entlang, über Ste. Rose nach Plaine des Cafres. Übernachtung/Halbpension Hotel Les Géraniums.
5. Tag Plaine des Cafres (F)
Fahrt zum Vulkan «Piton de la Fournaise» aufbrechen (gegen Mittag zieht oft Bewölkung auf). Vom Aussichtspunkt auf 2311 m ü. M. Möglichkeit zu einer Wanderung zum noch aktiven Vulkan. Übernachtung/Halbpension Hotel Les Géraniums.
6. Tag Hellbourg (F)
Fahrt bis nach Bras Panon. Hier verlassen Sie die Küste und fahren zum Cirque de Salazie nach Hellbourg. Übernachtung / Halbpension Hotel Le Relais des Cîmes in Hellbourg.
7. Tag St. Denis (F)
Verlängerung oder Rückgabe des Mietwagens am Flughafen.
Im Preis inbegriffen:
- Vollkaskoversicherung ohne Selbstbehalt
- Diebstahl- und Insassenversicherung (ohne Benzin)
- Die gewünschte Anzahl Übernachtungen in den Anthurium Hotels Ihrer Wahl mit folgenden Leistungen:
- St. Denis: Juliette Dodu, inkl. ZF.
- St. Gilles: Ermitage Boutik Hotel, inkl. ZF;Le Nautile inkl. ZF (min./max.
2 Nächte); Alamanda, inkl. HP; St. Michel, inkl. HP, Residence Les Creoles inkl. ZF, Dina Morgabine (Kat. Std.), inkl. ZF.
- Cilaos: Le Vieux Cep, Kat. Superior inkl. ZF; Hotel Tsilaosa, inkl. ZF; Le Cilaos, inkl. ZF.
- St. Leu: Iloha Village, Kat. Bungalow Tropical inkl. ZF.
- Plaine des Cafres: Les Géraniums, inkl. HP; L'Ecrin, inkl. HP.
- Plaine des Palmistes: La Ferme du Pommeau, inkl. HP.
- Hellbourg: Le Relais des Cimes, inkl. HP.
- St. Jospeh: La Plantation Guesthouse, inkl. ZF.
- St. Pierre: Le Saint Pierre, inkl. ZF; Le Battant des Lames, inkl. ZF; La Plantation Côté Lagon, inkl. ZF (min. 2 Nächte).
- Petite Ile: L’Orky Mel, inkl. HP.
- Min. Aufenthalt 4 Nächte.
- Die 2 ersten Übernachtungen müssen vorausgebucht werden.
- Während den Monaten September bis und mit November (Hochsaison) müssen alle Nächte im Voraus reserviert werden.
- Max. 2 Nächte pro Hotel.
Preise
7 Tage / 6 Nächte ab CHF 1485.– / pro Person