La Réunion à la carte ab St. Denis

1 . Tag St. Gilles Übernahme des Miet­wagens am Flughafen. Fahrt der Küste ent­- lang nach St. Gilles. Übernachtung / Frühstück Ermitage Boutik Hotel.

2 . Tag Cilaos (F) Fahrt der Westküste entlang bis nach St. Louis. Dann führt Sie die kurvenreiche Gebirgsstrasse bis auf 1500 m ü. M. nach Cilaos. Übernachtung / Frühstück Hotel Le Vieux Cep.

3 . Tag St. Joseph (F) Rückfahrt an die Küste und Weiterfahrt bis nach St. Joseph. Übernachtung / Halbpension im Gästehaus La Plantation.

4 . Tag Plaine des Cafres (F) Heute fahren Sie auf das Hochplateau oder der faszinierenden Steilküste entlang, über Ste. Rose nach Plaine des Cafres. Übernachtung/Halbpension Hotel Les Géraniums.

5 . Tag Plaine des Cafres (F) Fahrt zum Vulkan «Piton de la Fournaise» aufbrechen (gegen Mittag zieht oft Be­wölkung auf). Vom Aussichtspunkt auf 2311 m ü. M. Möglichkeit zu einer Wanderung zum noch aktiven Vulkan. Übernachtung/Halbpension Hotel Les Géraniums.

6 . Tag Hellbourg (F) Fahrt bis nach Bras Panon. Hier verlassen Sie die Küste und fahren zum Cirque de Salazie nach Hellbourg. Übernachtung / Halb­pension Hotel Le Relais des Cîmes in Hellbourg.

7 . Tag St. Denis (F) Verlängerung oder Rückgabe des Mietwagens am Flughafen.