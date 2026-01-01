La Réunion en famille ab St. Denis
La Réunion en famille ab St. Denis
ab CHF 1625.– / pro Person
ab/bis St. Denis
Highlights:
- Schildkrötenzentrum Kélonia in Saint Leu
- Wanderung im Farbenwald
- Der aktive Vulkan "Piton de la Fournaise"
- Museum "Cité du Volcan"
- Lavatunnel bei Sainte Rose
7 Tage / 6 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag St. Gilles
Übernahme des Mietwagens am Flughafen und Fahrt bis nach St. Gilles. Übernachtung / Frühstück Tropic Appart' Hotel.
2. Tag St. Gilles (F)
Es gibt viel zu entdecken: Aquarium in St. Gilles sowie das Schildkrötenzentrum Kélonia in St. Leu. Übernachtung / Frühstück Tropic Appart' Hotel.
3. Tag St. Gilles (F)
Ein weiterer Tag um die Westküste zu erkunden. Übernachtung / Frühstück Tropic Appart' Hotel.
4. Tag Grand Anse (F)
Fahrt in Richtung Süden nach St. Louis und weiter nach Les Makes. Heute entdecken die Kinder die Insel zu Fuss! Der ca. 2-stündige Rundweg führt die ganze Familie durch einen der schönsten Wälder auf La Réunion. Für Abenteuerlustige gibt es den Abenteuerwald «Makes Aventures» (ab 5 Jahren). Übernachtung / Frühstück Hotel Battant des Lames.
5. Tag Grand Anse (F)
Das Highlight: der noch aktive Vulkan «Piton de la Fourniase». Eine kurze Wanderung darf nicht fehlen sowie der Besuch vom Museum «Cité du Volcan». Ebenfalls lohnenswert, der Besuch eines Lavatunnels bei Ste. Rose (ab 8 Jahren). Übernachtung / Frühstück Hotel Battant des Lames.
6. Tag Grand Anse (F)
Familientag im Süden von La Réunion. Übernachtung / Frühstück Hotel Battant des Lames.
7. Tag St. Denis (F)
Verlängerung oder Rückgabe des Mietwagens am Flughafen.
Im Preis inbegriffen:
- Unbegrenzte Kilometer inkl. CDW
- Vollkaskoversicherung ohne Selbstbehalt
- Diebstahl- und Insassenversicherung (ohne Benzin)
Preise
7 Tage / 6 Nächte ab CHF 1625.– / pro Person