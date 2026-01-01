La Réunion en famille ab St. Denis

1 . Tag St. Gilles Übernahme des Mietwagens am Flughafen und Fahrt bis nach St. Gilles. Übernachtung / Frühstück Tropic Appart' Hotel.

2 . Tag St. Gilles (F) Es gibt viel zu entdecken: Aquarium in St. Gilles sowie das Schildkröten­zentrum Kélonia in St. Leu. Übernachtung / Frühstück Tropic Appart' Hotel.

3 . Tag St. Gilles (F) Ein weiterer Tag um die Westküste zu erkunden. Übernachtung / Frühstück Tropic Appart' Hotel.

4 . Tag Grand Anse (F) Fahrt in Richtung Süden nach St. Louis und weiter nach Les Makes. Heute entdecken die Kinder die Insel zu Fuss! Der ca. 2-stündige Rundweg führt die ganze Familie durch einen der schönsten Wälder auf La Réunion. Für Abenteuerlustige gibt es den Abenteuerwald «Makes Aventures» (ab 5 Jahren). Übernachtung / Frühstück Hotel Battant des Lames.

5 . Tag Grand Anse (F) Das Highlight: der noch aktive Vulkan «Piton de la Fourniase». Eine kurze Wanderung darf nicht fehlen sowie der Besuch vom Museum «Cité du Volcan». Ebenfalls lohnenswert, der Besuch eines Lava­tunnels bei Ste. Rose (ab 8 Jahren). Übernachtung / Frühstück Hotel Battant des Lames.

6 . Tag Grand Anse (F) Familientag im Süden von La Réunion. Übernachtung / Frühstück Hotel Battant des Lames.

7 . Tag St. Denis (F) Verlängerung oder Rückgabe des Mietwagens am Flughafen.