Die Zimmer und Suiten sind alle modern und hell eingerichtet. 70 Superiorzimmer (36 m2) mit Klimaanlage, Fernseher, WiFi kostenfrei, Safe, Minibar, Tee- und Kaffeekocher, Bad mit Dusche, WC, Haarfön, Terrasse oder Balkon mit Garten- oder Lagunensicht. 19 Deluxezimmer (47 m2) sind geräumiger. 4 Deluxe Suiten (50 m2) mit Jacuzzi und 4 Prestige Suiten (67 m2) im Parterre mit einem privaten Pool.