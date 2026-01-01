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Akoya Hotel & Spa

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La Saline-les-Bains

Beschreibung

Einleitung
Restaurant, Bar, Lounge, Infinity Pool, separater beheizbarer Schwimmbereich, L'Orchidee Spa, Fitnessraum, WiFi kostenfrei. Paddle Tennis, Spielzimmer mit Billard, Tischfussball, Flipperautomaten etc.
Zimmer
Die Zimmer und Suiten sind alle modern und hell eingerichtet. 70 Superiorzimmer (36 m2) mit Klimaanlage, Fernseher, WiFi kostenfrei, Safe, Minibar, Tee- und Kaffeekocher, Bad mit Dusche, WC, Haarfön, Terrasse oder Balkon mit Garten- oder Lagunensicht. 19 Deluxezimmer (47 m2) sind geräumiger. 4 Deluxe Suiten (50 m2) mit Jacuzzi und 4 Prestige Suiten (67 m2) im Parterre mit einem privaten Pool.
ab CHF 107.– / pro Person

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