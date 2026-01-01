Die modernen Zimmer und Suiten liegen in einem tropischen Garten. Zwei Restaurants (eins nur für das Frühstück geöffnet), Bar, Pool, Fitnessraum, Spa mit Hammam und Jacuzzi, WiFi kostenfrei. Gegen Gebühr: Yoga Lektionen, Kajak, Stand Up Paddle.

Superior Zimmer (36 m2) mit separater Dusche, WC, Haarfön, Kitchenette, Klimaanlage, Deckenventilator, Minibar, Safe, Espresso Maschine, WiFi kostenfrei, TV, Radio, Telefon, Balkon mit Garten-, Berg- oder Meersicht liegen im 1., 2. oder 3. Stock. 6 Duplex Zimmer (48 m2) auf 2 Etagen mit Balkon oder Terrasse mit Bergsicht haben zusätzlich eine Badewanne. 12 Junior Suiten (42 m2) mit Balkon und Meersicht. Die Rooftop Zimmer (40 m2) auf der obersten Etage bieten eine schöne Meersicht, die Senior Rooftop Suiten (50 m2) mit Jacuzzi auf der Terrasse.