Mauritius Hochzeitsreisen

Haben Sie zueinander „Ja“ gesagt? Dann sagen Sie auch „Ja“ zu Flitterwochen in Mauritius, wo Sie Zweisamkeit in paradiesischem Ambiente geniessen können. Sie erleben das kristallklare Wasser des Indischen Ozeans, warmes Klima, intakte Korallenriffe und eine unglaubliche Natur. Nicht nur weisse Sandstrände vor Palmen, sondern auch das üppige Grün werden Sie begeistern. Sie finden weite Ebenen mit grossen Zuckerrohrplantagen und längst erloschenen Vulkanen, die grandiose Bergketten hinterlassen haben. In den zahlreichen Resorts erwarten Sie ein erstklassiges Verwöhnprogramm und die kreolische Küche mit raffinierten Zutaten und tropischen Früchten. Erleben Sie zu zweit nicht nur Wellnessferien, sondern traumhafte Sonnenuntergänge oder unternehmen Sie romantische Strandspaziergänge. Auf Mauritius können Sie kirchlich und standesamtlich heirateten und so Ihr „Ja“ zueinander besiegeln. Sagen Sie auch „Ja“ zur Insel, wo Sie in verschiedenen Hotels Ihre Zeremonie durch Hochzeitsfotografen festhalten können. Wenden Sie sich an unsere Spezialisten, die Ihre Träume Wirklichkeit werden lassen und Ihre Flitterwochen für Sie zusammenstellen.