Vielfältiges Südindien ab Kochi

1 . Tag Kochi - Kurumba (Coonoor) (A) Die erste Etappe Ihrer Reise ist streckenweise auf Grund des Strassenzustandes etwas anstrengend aber durchaus interes­sant und abwechslungsreich. Sie verlassen den für seine üppig grüne Vegetation bekannten Staat Kerala und gelangen nach Tamil Nadu. Im Westen von Tamil Nadu befinden sich die malerischen Nilgiri Berge. In diesem Teean­bau­gebiet auf 1’858 m ü. M. liegt der Ort Coonoor. Sie haben Zeit um den Ort mit seinen kleinen Häusern und bilderbuchartigen Gär­ten auf eigene Faust zu erkunden oder die Annehm­lich­­keiten Ihres Hotels zu geniessen (von November bis Februar kann es in den Nilgiris merklich ­abkühlen).

2 . Tag Coonoor (F) Die Nilgiri Mountain Railway, die 2005 zum Unesco Welt­kulturerbe erklärt wurde, verbinden Mettupalayam und die Bergstation Udagamandalam (Ooty). Es ist die einzige indische Zahnradbahn und eine der ältesten Berg­bahnen des Landes. Sie wurde 1899 von den En­g­ländern nach Plänen des Schweizers Niklaus Riggenbach fertig gestellt. Sie reisen im Toy Train von Coonoor hinauf bis nach Ooty (1¼ Stunden) und erleben dabei ein Stück Eisen­bahn­geschichte. Nicht um sonst wird dieser traumhafte Ort auch «Königin der Berge» genannt, denn das milde Klima und die einzigartige Land­schaft versetzen jeden Besucher in Staunen. In Ooty besuchen Sie den 1848 gegründeten und wunderbar ge­pflegten Botanischen Garten und eine Teeplantage. Bei der Tee­degustation werden Sie in die Ge­heim­­nisse der edelsten Teesorten der Region, deren Far­ben und Geschmäcker einweiht.

3 . Tag Kurumba (Coonoor) - Mysuru (F) Nach dem Frühstück beginnt die landschaftlich sehr reizvolle Fahrt von den Bergen hinunter bis in die charismatische Stadt Mysuru (Mysore), welche rund fünf Stunden dauert. Der Ort ist bekannt für seine Seiden- und Sandalholzprodukte. Die einstigen Könige von Mysuru hatten eine Vorliebe für Kunst und Kultur und dieses Vermächtnis ist noch heute mit seinen Palästen und verschiedenen Festivals sichtbar. Auf einer halbtägigen Stadtrundfahrt lernen Sie die Sehens­würdigkeiten kennen, allen voran das herausragende Wahr­zeichen der Stadt, den imposanten und von weit her sichtbaren Maharad­scha Palast. Der Reichtum, welchen dieses gran­diose Gebäude ausstrahlt, ist immens. Vom Chamandi Hügel erhalten Sie einen schönen Ausblick über Mysuru. Unterwegs sehen Sie den 4.8 m grossen, aus einem Monolith gefertigten Nandi. Weiter besuchen Sie die Rajendra Kunst­galerie, wo unter anderem Werke von Raja Ravi Verma und Nicholas Roerich ausgestellt sind und zum Abschluss gibt es einen gemütlichen Spatziergang durch den lokalen Mark.

4 . Tag Mysuru - Coorg (F, A) Nach dem Frühstück brechen Sie auf zur rund dreistündigen Überlandfahrt nach Coorg. Kodagu (Coorg) ist der kleinste Distrikt Karnatakas mit einer wunderbaren Landschaft. Unterwegs besuchen Sie die tibetische Gemeinschaft in Byle­kuppe. Der Goldene Tempel wird von einem 18 m ho­hen vergoldeten Buddha bewacht. Coorg, ursprünglich Ko­dai­malenadu genannt, bedeutet «dichter Wald an steilen Hügeln» und so präsentiert sich das Quellgebiet des Flusses Cauvery denn auch mit schönen Wäldern in einer lieblichen, fruchtbaren Hügel­land­schaft.

5 . Tag Coorg (F, A) Der heutige Tag steht zur freien Gestaltung. Diese traumhafte Region, welche in allen Facetten von Grün erstrahlt und auch gerne Schottland von Indien genannt wird, ist der ideale Ausgangspunkt für eine Vielzahl von Outdoor Erlebnissen. Buchen Sie eine spannende Aktivität Ihres Hotels, erkunden Sie die idyllische Umgebung auf eigene Faust oder nutzen Sie den Tag um umgeben von malerischer Natur zu entspannen.

6 . Tag Coorg - Hassan/Chickkamagaluru (F) Nach einer Reise von rund 5 ½ Stunden durch eine reizvolle Gegend treffen Sie in Hassan ein. Das beschauliche Hassan ist Aus­gangspunkt für die Besichtigung von Belur und Halebid. Die Hoysala Dynastie regierte zwischen 1040 und 1345 einen Staat auf dem Gebiet des heutigen Karnataka. In Belur sehen Sie den Tempel von Channakeshava, aus schwar­zen Steinen erbaut, reich und äusserst detailgetreu verziert. In Halebid wird Sie der Hoysaleswara Tempel, ein einzigartiges Zeugnis der Hoy­sala Kunst, in Staunen versetzen. Fast jeder Zentimeter der Aussenwand ist mit Hindu­gottheiten, Weisen, Tieren und Friesen bedeckt.

7 . Tag Hassan/Chickkamagaluru - Bengaluru (F) Die letzte Etappe in die 200 km entfernte Hauptstadt Karna­takas dauert rund sechs Stunden. Unterwegs nach Benga­luru, dem einstmaligen Bangalore, besichtigen Sie in Shra­va­na­be­la­gola die riesige 17 m hohe Gomateshwara Statue. Dieses Hei­lig­tum ist eine der ältesten und wichtigsten Pil­ger­stätte der Jain. Diese Reise endet mit dem Transfer zum internationalen Flughafen von Bengaluru.