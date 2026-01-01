Höhepunkte Südindiens ab Chennai

1 . Tag Chennai - Kanchipuram - Mahabalipuram Ihre Reise beginnt mit dem Besuch von Kanchi­pu­ram, einer der sieben heiligen Stätten Indiens. Kanchi­pu­ram ist bekannt für seine qualitativ hochwertige Kanchi Seide. An­schlies­send fahren Sie nach Mahabalipuram (Mamallapuram) mit dem ältesten, aus dem Fels gehauenen Stein­tempel.

2 . Tag Mahabalipuram - Pondicherry (F) Die morgendliche Stadtbesichtigung führt Sie unter anderem zum Küstentempel und zu «Arjunas Busse», dem weltgrössten Felsenrelief. Am Nachmittag besuchen Sie Pon­dicherry (Pudu­cherry), eine ehemalige französische Kolonie an der Ost­küste Indiens. Auf einer Orientierungstour besichtigen Sie die Stadt und lassen sich bezaubern von ihrem Charme, den Pondicherry der einzigartigen Mischung von Einflüssen der französischen Kolonialherrschaft und dem ganz und gar indischen Ambiente verdankt.

3 . Tag Pondicherry - Gangaikonda Cholapuram - Kumbakonam (F) Vorbei an Reisfeldern und farbenfrohen Land­schaften reisen Sie nach Kumbakonam. Ein Höhepunkt des heutigen Tages ist der in Gangaikondacho­lapuram gelegene Brihadishwarar Tempel, welchen Sie unterwegs besichtigen. Der Tempel wurde in der Re­gie­rungszeit des Chola Herrschers Rajendra I. erbaut und ist dem Stil des gleichnamigen Tempels von Tanjore nachempfunden. Kumbakonam liegt in einer frucht­­baren Gegend am Ufer des Cauvery Flusses. Der Ort ist berühmt für seine Kunst, Literatur und Musik.

4 . Tag Kumbakonam - Darasuram - Swamimalai - Kumbakonam (F) Nach dem Frühstück besichtigen Sie den Airatesvara Tempel in Darasuram, welcher als ein Musterbeispiel für die Chola Architektur des 12. Jahrhunderts gilt. Weiter führt Ihre Reise zum Tem­pel­­ort Swamimalai, der auch für seine traditionsreichen Bron­ze­­giesser berühmt ist. Diesen spannenden Ort erkunden Sie auf einem gemütlichen Rundgang zu Fuss.

5 . Tag Kumbakonam - Tanjore - Tricky - Chettinad (F) Heute steht unteranderem die Stadt Tanjore sowie der Tanjore Palast und das Museum auf Ihrem Programm. Der Sri Brihadeeshwara Tempel aus der Blütezeit der Chola Dynastie be­eindruckt mit seiner tonnenschweren Felskuppel, die vor mehr als tausend Jahren auf den Tempel gehievt wurde und mit einem riesigen Nandibullen aus Granit geschmückt ist. Wei­ter besuchen Sie die am Kaveri-Fluss gelegene Stadt Tricky und den mächtigen Rock Fort Tempel. Am späteren Nachmittag treffen Sie in Ihrem Hotel in Chettinad ein.

6 . Tag Chettinad (F) Willkommen in der Region Chettinad, dem ehemaligen Stammsitz der wohlhabenden Chettiars, einer reichen Kaste von Kaufleuten und Händlern aus dem 19. Jahrhundert. Nach einer gemütlichen Zugfahrt von Tirumayam nach Karaikudi am Morgen, können Sie den Rest des Tages frei nach Ihren Wünschen gestalten. Entspannen Sie im Hotel oder erknden Sie die Gegend mit den teilweise leerstehenden, grandiosen und architektonisch wertvollen Herrschaftshäusern.

7 . Tag Chettinad - Madurai (F) Fahrt nach Madurai. Die Stadt liegt am Vaigai Fluss und wird auch als «Athen des Ostens» bezeichnet. Sie ist mehr als 2’500 Jahre alt und kultureller Mittelpunkt Süd­in­diens. Der Besuch des Gandhi Memorial Museums gewährt Einblicke in den Kampf für die indische Unab­hängigkeit zwischen 1757 bis 1947. Teil der Ausstellung ist der blutige Lenden­schutz, welchen Mahatma Gandhi trug, als er 1948 in Delhi einem Attentat zum Opfer fiel. Später besuchen Sie den Tirumalai Palast, ein einmaliges Beispiel der Nayak Archi­tektur, mit seinem Audienz­saal Swarga Vilasam. Die Haupt­attraktion Madurais ist zwei­fel­los der Sri Meenakshi Tempel, Zentrum kulturellen und religiösen Lebens der Ein­hei­mischen und Pilgerstätte der Hindus. Besonders sehenswert sind die Tausend-Säulen-Halle und die Ein­gangs­­türme des Tempels.

8 . Tag Madurai - Thekkady (F) Frühmorgens haben Sie die Möglichkeit durch den farbenfrohen Blumenmarkt von Madurai zu schlendern. Auf dem Weg nach Thekkady passieren Sie mehrere Markt­städte und reisen durch scheinbar endlose, immergrüne Hügel­ketten und Plantagen. In Thekkady angekommen steht nun der am See gelege Periyar Natur­schutz­park, das grösste Wildreservat Südindiens, und die herrlich duftenden Gewürzgärten auf dem Programm.

9 . Tag Thekkady - Backwaters (Kumarakom) (F, M) Vom Hochland führt Sie Ihre Reise hinunter in die fantastische Landschaft der Backwaters von Kerala mit dem idyllischen Netz weitverzweigter Wasserstrassen. Ihr heutiges Ziel ist Kumarakom am ma­lerischen Vembanad See. Während einer Bootsfahrt durch das ­bezaubernde Paradies der Backwaters können Sie die Seele baumeln lassen.

10 . Tag Backwaters (Kumarakom) - Kochi (F) Auf der letzten Etappe dieser schönen Reise werden Sie zu Ihrem Hotel in der Stadt Kochi oder zum Flughafen für Ihren Weiterflug gebracht.