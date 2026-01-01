Naturschönheiten Keralas ab Kochi
Naturschönheiten Keralas ab Kochi
Preis auf Anfrage
ab/bis Kochi
Highlights:
- Malerische Fahrt ins Hochland
- Wälder & Plantagen von Munnar
- Besuch im Srishti Welfare Center
- Geschichte & Kultur des Teeanbaus
- An einer Kochlektion teilnehmen
- Aktivitäten nach Wunsch in Thekkady
- Lehrreicher Gewürzplantagenbesuch
- Grünes Paradies in den Backwaters
- Übernachtung auf dem Hausboot
6 Tage / 5 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Kochi - Munnar
Sie verlassen die Küstenregion und reisen landeinwärts, die Landschaft verändert sich zunehmend und die Umgebung wird bergiger. Die Fahrt bringt Sie ins Hochland und nach rund fünf Stunden erreichen Sie Munnar auf 1’600 m ü. M. Der in den Westghats gelegene Ort ist eingebettet in eine von Wäldern und Plantagen geprägte Landschaft. Munnar ist das Zentrum der Teeindustrie Keralas, um den Ort herum befinden sich dreissig Teeplantagen.
Sie besuchen das «Srishti Welfare Center», eine Institution, welche Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen und Schwierigkeiten Ausbildung und Perspektiven bietet. Sie befindet sich bei den Teeplantagen und ist in mehrere Einheiten aufgeteilt. Sie sehen einige Abteilungen sowie das Teemuseum, können Tee probieren und erfahren Interessantes über die Geschichte und Kultur des Teeanbaus.
2. Tag Munnar - Thekkady (F)
Nach einer rund vier - bis fünfstündigen Fahrt durch das Bergland erreichen Sie Thekkady beim Periyar Naturschutzpark. Unterwegs sehen Sie Plantagen mit Pfeffer, Zimt und Nelken. In dieser pittoresken Hügel- und Plantagenlandschaft mit seinem milden Wetter und der kühleren Luft der Westghats wachsen vielerlei Gewürze. Am Abend kann im Hotel an der interaktiven Koch- und Gewürzkunde Vorführung teilgenommen werden.
3. Tag Thekkady (F)
Heute können Sie nach Lust und Laune die Annehmlichkeiten Ihres Hotels geniessen oder eigene Erkundungen unternehmen. Ihr Hotel bietet ein vielfältiges Angebot an Aktivitäten und Ausflügen wie zum Beispiel Dschungelwanderungen, Kochkurse, den Besuch einer Kautschukplantage oder Bootsafaris auf dem Periyar See (teilweise kostenpflichtig).
4. Tag Thekkady - Backwaters (Kumarakom) (F)
Auf dem Weg in die Backwaters besichtigen Sie eine Gewürzplantage und erreichen nach rund 4-5 Stunden Fahrt das Dorf Kumarakom. Es liegt verteilt auf mehreren kleinen Inseln inmitten der Backwaters im Hinterland Keralas. Die Region ist traumhaft schön mit einer kräftigen Vegetation, Mangroven, blühende Wasserlilien und Lotusblumen, Kokospalmen, Reisfeldern und dem Vembanad See. Zahlreiche Kanäle bahnen sich ihren Weg durch das grüne Paradies und bilden ein verzweigtes Netz von Wasserstrassen.
Die Backwaters, auch Heimat einer grossen Vogelpopulation, sind ein herrlicher Flecken Erde. Am Nachmittag bleibt Ihnen Zeit zu Ihrer freien Verfügung, danach besteigen Sie ein Boot und geniessen während einer Bootsfahrt den Sonnenuntergang.
5. Tag Backwaters (F, M, A)
Gegen Mittag gehen Sie an Bord eines Hausbootes, Ihrem Zuhause für die nächsten knapp 24 Stunden. Mit dem Hausboot bereisen Sie die Wasserwege der Backwaters, geniessen die friedliche Atmosphäre dieser paradiesischen Gegend und lassen die Seele baumeln. Auf dem Schiff wird Ihnen von der freundlichen Crew das Mittag- und Abendessen serviert. Übernachtung auf dem Hausboot.
6. Tag Backwaters (Alleppey) - Kochi (F)
Nach dem Frühstück verlassen Sie um ca. 9 Uhr das Hausboot in Alleppey. Die anschliessende Autofahrt nach Kochi dauert rund zwei Stunden. Sie werden zum Flughafen oder in Ihr Stadthotel in Kochi begleitet.
Im Preis inbegriffen:
- Unterkunft in einem Einzelzimmer oder Doppel-/Zweibettzimmer in Mittelklasshotels
- 1 Übernachtung auf dem Hausboot in den Backwaters mit Englisch sprechender Crew
- Reiseverlauf wie beschrieben, ab/bis Stadthotel oder Flughafen Kochi
- Privattour mit lokaler, Englisch sprechender Reiseleitung, Überlandfahrten mit Englisch sprechendem Fahrer. Die Reiseleitung reist auf dem Hausboot nicht mit.
- Abreise täglich
- Mahlzeiten wie beschrieben
- Sämtliche Eintrittsgelder
Preise
6 Tage / 5 Nächte Preis auf Anfrage