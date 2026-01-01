1 . Tag Mumbai (A) Um 15.30 Uhr gehen Sie am Chhatrapati Shivaji Maharaj Bahn­hof in Mumbai an Bord und machen es sich in Ihrer Kabine bequem. Der Zug verlässt die Stadt und Sie geniessen ein ers­tes Abend­essen an Bord.

2 . Tag Vadodara (F, M, A) Nach Ankunft in Vadodara brechen Sie zum archäologischen Park Champaner-Pavagadh auf. Diese einstmalige islamische Stadt gehört zum Unesco Weltkulturerbe. Nach dem Mittagessen an Bord besichtigen Sie das Maharadscha Fateh Singh Museum und geniessen den «High Tea» im prächtigen, 1890 erbauten Laxmi Vilas Palace.

3 . Tag Udaipur (F, M, A) Udaipur, die Stadt der Seen umgeben von einer Hügelland­schaft, ist eine der romantischsten Städte Indiens. Sie besuchen das Wahrzeichen der Stadt, den imposanten Stadt­palast. Das eindrückliche Bauwerk thront über dem Pichola See. Auf der anschliessenden Bootsfahrt können Sie die beeindruckende Architektur der prächtigen Häuser und Paläste bestaunen und die wunderschöne Landschaft geniessen. Sie haben Zeit, die Altstadt Udaipurs zu besichtigen, bevor Ihr Zug am Abend zur Weiterreise in Richtung Jodhpur aufbricht.

4 . Tag Jodhpur (F, M, A) Durch die Wüste Thar führt Ihre Reise in die zweitgrösste Stadt Rajasthans, dem als «Blaue Stadt» bekannten Jodhpur. Sie lernen die Sehenswürdigkeiten dieser schönen Stadt kennen und Besuchen als Höhepunkt das Mehrangarh Fort. Nach dem Mittagessen an Bord unternehmen Sie eine Tuk-Tuk-Fahrt zum Uhrturm. Spazieren Sie durch den geschäftigen Markt, vorbei an alten Havelis und Häuser, und erhalten Sie interessante Einblicke in den Lebensstil der Einwohner. Den Beinamen «Blaue Stadt» verdankt Jodhpur seinen blau bemalten Häuser.

5 . Tag Jaipur (F, M, A) Jaipur, die «Rosarote Stadt», ist die pulsierende Hauptstadt Rajasthans. Forts, Paläste und eine schöne Altstadt tragen dazu bei, dass die Stadt trotz moderner Entwicklung seinen Charme aus früheren Zeiten beibehalten konnte. Malerisch auf einem Berggrat thront das Fort Amber. Die Innenhöfe und Hallen des Forts versprühen den Glanz vergangener Tage und eröffnen durch die erhöhte Lage schöne Ausblicke. Zu den Höhepunkten Jaipurs gehören der grossartige Stadt­palast, das Jantar Mantar Observatorium und Hawa Mahal, der «Palast der Winde».

6 . Tag Agra (F, M, A) Bereits wartet der nächste Höhepunkt dieser Reise auf Sie: der berühmte Taj Mahal. Dieses architektonische Welt­wunder ist ein atemberaubendes Bauwerk mit einer be­wegenden Liebesgeschichte. Das imposante Agra Fort mit den roten Sandsteinwällen ist ein weiteres Wahrzeichen Agras und ebenfalls ein herausragendes Beispiel der Mogul-Architektur. Sie besuchen Kalakriti, um die Kunsttechnik der «Inlay Work» zu erleben. Diese spezielle Einlegearbeit, auch «Pietra Dura» genannt, wurde verwendet, um komplizierte florale und geometrische Muster zu schaffen, die in die Marmorfassade des Taj Mahals und anderen Mogul-Bauten eingefügt wurden, um ihnen ein reiches und kunstvolles Aussehen zu verleihen.

7 . Tag Ranthambore Nationalpark (F, M, A) Am Bahnhof von Sawai Madhopur gehen Sie von Bord und besuchen ein für Rajasthan typisches, ländliches Dorf. Nach dem Mittagessen an Bord machen Sie sich auf zu einer Safari im Ranthambore Nationalpark. Der Park ist ein Musterbeispiel für die erfolgreichen Bemühungen zum Schutze der Tigerpopulation in Indien. Er beheimatet nicht nur eine imposante Vielfalt an Wildtieren, sondern ist auch landschaftlich sehr reizvoll mit Grasland, Wäldern, Bächen und steilen Klippen. Mit etwas Glück erblicken Sie einige der hier lebenden Tiger. Abends führt die Reise weiter in Richtung Delhi.

8 . Tag Delhi (F) Der «Deccan Odyssey», Ihr fahrendes Zuhause der vergangenen Woche, fährt in den Delhi ein. Nach dem Frühstück verabschieden Sie sich von der Crew und gehen von Bord.