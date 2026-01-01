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«The Deccan Odyssey» - Im Land der Könige ab Delhi Safdarjung Train Station

Indien fasziniert mit seiner reichen Kultur, prächtigen Bauten, wunderbaren Landschaften und seinen noch heute gelebten Traditionen. Erleben Sie den Charme dieses einzigartigen, farbenfrohen Reise­landes, indem Sie bequem im komfortablen Zug von einem Höhepunkt zum nächsten fahren. «The Deccan Odyssey» ist einer der bekanntesten Züge Indiens mit einer interessanten Auswahl verschiedener Reiserouten in Nord- und Zentralindien. Willkommen an Bord!

Sie durchqueren alte Königreiche im Wüstenstaat Rajasthan, bestaunen historische Vermächtnisse wie den berühmten Taj Mahal in Agra sowie die Höhlentempel von Ellora und erleben die pulsierende Stadt Jaipur. Im Ranthambore Na­tional­park begeben Sie sich auf Tigerpirsch.
«The Deccan Odyssey» - Im Land der Könige ab Delhi Safdarjung Train Station
Preis auf Anfrage
ab Delhi Safdarjung Train Station bis Mumbai Chhatrapati Shivaji Maharaj Train Station
Highlights:
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Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Delhi, Safdarjung Bahnhof (18.00h) (A)

2. Tag Ranthambore Nationalpark (F, M, A)

3. Tag Agra mit Taj Mahal (F, M, A)

4. Tag Jaipur (F, M, A)

5. Tag Udaipur (F, M, A)

6. Tag Vadodara (F, M, A)

7. Tag Höhlentempel von Ellora (F, M, A)

8. Tag Mumbai, Chhatrapati Shivaji Maharaj Bahnhof (F)

Im Preis inbegriffen:
  • Unterkunft in einem Einzelzimmer oder Doppel-/Zweibettzimmer Presidential Suite
  • Reiseverlauf wie beschrieben, ab/bis Bahnhof
  • Mahlzeiten wie beschrieben
  • Alkoholfreie Getränke zu den Mahlzeiten
  • Englisch sprechende Betreuung
  • Landausflüge (Gruppe) inkl. Eintrittsgelder
Nicht enthalten:
  • Übrige Getränke
  • Fakultative Ausflugsprogramme
  • Trinkgelder
  • Transfers zum/vom Bahnhof

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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