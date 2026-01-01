«The Deccan Odyssey» - Im Land der Könige ab Delhi Safdarjung Train Station
«The Deccan Odyssey» - Im Land der Könige ab Delhi Safdarjung Train Station
Preis auf Anfrage
ab Delhi Safdarjung Train Station bis Mumbai Chhatrapati Shivaji Maharaj Train Station
Highlights:
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8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Delhi, Safdarjung Bahnhof (18.00h) (A)
2. Tag Ranthambore Nationalpark (F, M, A)
3. Tag Agra mit Taj Mahal (F, M, A)
4. Tag Jaipur (F, M, A)
5. Tag Udaipur (F, M, A)
6. Tag Vadodara (F, M, A)
7. Tag Höhlentempel von Ellora (F, M, A)
8. Tag Mumbai, Chhatrapati Shivaji Maharaj Bahnhof (F)
Im Preis inbegriffen:
- Unterkunft in einem Einzelzimmer oder Doppel-/Zweibettzimmer Presidential Suite
- Reiseverlauf wie beschrieben, ab/bis Bahnhof
- Mahlzeiten wie beschrieben
- Alkoholfreie Getränke zu den Mahlzeiten
- Englisch sprechende Betreuung
- Landausflüge (Gruppe) inkl. Eintrittsgelder
- Übrige Getränke
- Fakultative Ausflugsprogramme
- Trinkgelder
- Transfers zum/vom Bahnhof
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage