Goa Reisen

Am Anfang stand die Kolonialzeit und dann kam die Hippie-Bewegung, die Goa berühmt machte und fast sogar überforderte. Doch dies ist Vergangenheit, denn heute werden achtzig Kilometer feiner Sandstrand am blauen Meer von Langzeitgästen besucht. Alle Gäste, die die Kultur und Gebräuche der Einheimischen respektieren, werden mit offenen Armen empfangen. Die Museen Alt-Goas sind UNESCO-Weltkulturerbe und viele Hindutempel und Festungen interessante Ausflugsziele. Natürlich kommt auch die Erholung in komfortablen Hotels nicht zu kurz. Unsere Spezialisten freuen sich auf Sie und ermöglichen Ihre Ferien an den einstigen Stränden der Flower-Power-Bewegung.