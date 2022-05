China Hotels

Klavierklänge in der Lobby geniessen

Eine sehr gute Adresse ist das Mandarin Oriental Sanya, das sich auf der wunderschönen Insel Hainan befindet. Hier werden Ihre Ferienträume mit Sicherheit erfüllt. Geniessen Sie einen unbeschwerten und komfortablen Aufenthalt und lassen Sie sich vom exotischen Flair inspirieren. In der Hauptstadt Beijing sollten Sie sich das Luxushotel Aman at Summer Palace einmal genauer ansehen. Wenn es um Komfort und Exklusivität geht, sind Sie hier an der richtigen Adresse. Die Besichtigung der Stadt Hongkong sollte bei einer Reise durch China natürlich ebenfalls nicht fehlen. Ihnen fehlt noch eine geeignete Unterkunft? Im Hotel Peninsula können Sie den sanften Klavierklängen in der Lobby lauschen. Erkundigen Sie sich bei unseren Spezialisten nach allen verfügbaren Hotelangeboten.

Tee am Ufer des Huang Pu

Kulturelle Highlights bieten China Reisen auf alle Fälle. Vergessen Sie bei der Reiseplanung auch nicht die Millionenmetropole Shanghai. Sehr komfortable Zimmer finden Sie im Mandarin Oriental Pudong. Mit etwas Glück erhaschen Sie einen Blick auf den Huang Pu Fluss. Entspannung finden Sie in der Lobby mit einem leckeren Tee in den Händen.