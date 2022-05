Singapore Reisen

Singapur zählt ohne Zweifel zu den faszinierendsten Metropolen Asiens, wenn nicht sogar der Welt. Fernreisende nutzen den Stadtstaat oft als Zwischenstopp auf ihrem Flug nach Australien oder Neuseeland. Allerdings lohnt es sich, länger zu bleiben, denn die Stadt hat vieles zu bieten. In Singapore City finden Sie mit der Orchard Road eine faszinierende Einkaufsmeile. Probieren Sie im berühmten Raffles Hotel den Singapur Sling oder begeben Sie sich auf geschichtsträchtige Wege im Kolonialviertel. Besuchen Sie das grösste Riesenrad der Welt, geniessen Sie das bunte Chinatown oder tauchen Sie in Little India in die exotische Welt von Gewürzen und Garküchen ein. Ihre Spezialisten stellen Ihnen Ihren Aufenthalt in Singapur individuell nach Ihren Wünschen zusammen. Vielleicht nicht nur eine Durchreise, sondern ein längerer Aufenthalt? Wir machen es Ihnen möglich!