Beschreibung

Einleitung Sehr grosszügiger Swi­­m­­­­­­­m­­­­ing­­­­pool mit Whirlpool und Was­ser­­­rutsch­bahn, 24 Stunden Fitnesscenter und hübsches Spa.

Lage Direkt am Singapore River gelegen. Der Clarke Quay mit zahlreichen Restau­rants, Clubs und Bars liegt direkt auf der gegenüberliegenden Seite des Flusses und ist mit einer Brücke verbunden. Auch der Boat Quay mit vielen Restau­rants im Freien ist bequem zu Fuss zu erreichen. Die Trans­ferzeit zum Flughafen beträgt ca. 25 Minuten.

Angebot Zwei Restaurants, eines davon im Freien beim Pool mit lokaler und internationaler Küche. Lobby Bar.