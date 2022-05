Noch mehr Riffe – Philippinen zu Boot entdecken

Ein Bootsausflug ist immer die beste Möglichkeit, wenn Sie an einem der zahllosen Riffe der Philippinen schnorcheln wollen. Aber natürlich erreichen Sie auch von Land aus den ein oder anderen tollen Spot recht einfach: Begeben Sie sich an den Hausstrand Ihres Resorts oder Hotels und schwimmen Sie einfach ein bisschen nach draussen. Riffe befinden sich auf den Philippinen teils in unmittelbarer Nähe des Strandes. Das Meer ist hier immer um die 30° C warm, und insbesondere rund um Cebu erreichen Sie die Hartkorallen und Weichkorallen ganz einfach. Die Riffkante fällt fast 40 Meter tief ins Meer ab und leuchtet bunt. Vergessen Sie nicht, in Ihren Philippinen Ferien einen Ausflug nach Oslob zu machen! Vor Boracay haben Sie die Möglichkeit, neben Riffen auch Schiffswracks kennenzulernen. Der White Beach an der Westküste ist für Bars und Restaurants bekannt, während der Bulabog Beach an der Ostküste die Traumdestination aller Wassersportler ist. Weisse Sandstrände und Korallenriffe erwarten Sie auch auf der Insel Palawan, deren Stadt El Nido unter Reisenden beliebt ist.