Siargao Reisen

Die in der Nähe von Mindanao gelegene Insel Siargao ist unter anderem für ihre guten Bedingungen für Surfer bekannt. Aber auch, wenn Sie in erster Linie an traumhaften Stränden nur baden möchten, sind Sie auf dieser Insel genau richtig. Aufgrund seiner günstigen Lage ist Siargao beliebt als Ausgangspunkt für Inselhopping. Denn so interessante Inseln wie Hamburger Island und Dako Island erreichen Sie von hier aus leicht. Wenn Sie eine Region der Philippinen besuchen möchten, die durch ihre Authentizität beeindruckt, kontaktieren Sie noch heute unsere Spezialisten.