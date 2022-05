Der Westen ist säkular, Religion spielt hier keine wichtige Rolle. In Kambodscha ist das anders: Die Tradition des Landes, die Kultur und die Geschichte sind allgegenwärtig. Kambodscha Rundreisen zeigen Ihnen die Pracht der sattgrünen Landschaft, des Weltkulturerbes Angkor Wat und die bewegte Geschichte dieses Landes. Entspannen Sie an den wunderschönen Stränden Kambodschas! Sie lassen den vielfältigen Erlebnissen Zeit, sich zu setzen – Hotels in Kambodscha sind komfortabel eingerichtet, auch auf den Inseln. Unsere Kambodscha Spezialisten freuen sich, Ihnen individuelle Kambodscha Reisen zu Ihren bevorzugten Sehenswürdigkeiten und Gedenkstätten zusammenzustellen.