Burma Flussfahrten

Eine Flussfahrt in einem lokalen Kreuzfahrtschiff auf Burmas Wasserstrassen ist vielleicht die schönste Art, um dieses faszinierende Land kennenzulernen. Stress und Hektik finden Sie hier nicht, dafür aber liebenswerte Menschen, deren Leben in allen Bereichen vom Buddhismus geprägt ist, traumhafte Landschaften und eindrucksvolle Sehenswürdigkeiten. Geniessen Sie den Komfort und die Gemütlichkeit an Bord, während sattgrüne Felder und idyllische Dörfer an Ihnen vorüberziehen. Für die Organisation einer so aussergewöhnlichen Reise braucht es gute Kontakte und viel Erfahrung. Unsere Burma Spezialisten verfügen über all das und unterbreiten Ihnen gerne ein Angebot für Ihre massgeschneiderte Reise in das Land der 1.000 Tempel.