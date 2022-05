Reisen ins mystische Myanmar

Traumlandschaften vom Sonnendeck beobachten

Unterwegs auf dem Irrawaddy

Modern, luxuriös und elegant, so präsentieren sich die Schiffe, mit denen Sie den Irrawaddy und sein Umland erkunden können. Geniessen Sie es, auf dem gemütlichen Sonnendeck Ihres Schiffes zu entspannen, während traumhafte Landschaften an Ihnen vorbeigleiten. Auch wenn Sie die Sehenswürdigkeiten des Landes bei einer Flusskreuzfahrt in erster Linie aus der Ferne sehen und nur im Rahmen von Landgängen diesen näher kommen, sind Schiffsreisen in Burma auch eine gute Gelegenheit die Traditionen der Bewohner dieses Landes kennenzulernen und ihr Leben zu verstehen. Denn nicht selten können Sie an Bord des von Ihnen gewählten Schiffes Tanzvorführungen oder klassisches burmesisches Puppentheater verfolgen.