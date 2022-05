Asien Badeferien

Badeferien auf den Philippinen und Badeferien in Vietnam

Suchen Sie die schönsten Strände der Welt, dann kommen Sie an den Philippinen nicht vorbei. Hier gibt es 7.107 Inseln aller Grössen und Formationen, die Sie zum Baden und Erforschen der traumhaften Unterwasserwelt einladen. Türkisfarbenes Wasser wird von Sandbänken durchbrochen und Gäste können sich auf herrliche Korallengärten und eine gute Infrastruktur freuen. Weltruhm besitzen die Visayas mit Negros, Bohol, Boracay und Siquijor. Auf Malapascua haben Sie die Wahl zwischen einsamen Buchten und belebten Sandstränden. Weisse Strände und Korallenriffe finden Sie auch in El Nido, gelegen auf der Insel Palwan. Auch in Vietnam gibt es an über 3.000 Kilometern Küste einigen Eilande, die an Robinson Crusoe Inseln erinnern. Einer der schönsten Küstenabschnitte von Indochina ist Non Nuoc, der China Beach nahe Da Nang. Der berühmte Badeort Nha Tran besticht mit einem kilometerlangen weissen Strand. In den Monaten Dezember bis Mai besuchen Sie am besten Phan Thiet und Phu Quoc, für die Monate Februar bis September eignet sich am besten Nha Trang und zwischen März und August sollten Sie sich für die Gegend von Da Nang, Quy Nhon und Hoi An entscheiden.