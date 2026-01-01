1 . Tag Dubai – Al Ain Übernahme des Mietwagens in Dubai. Anschliessend Fahrt ins Landesinnere nach Al Ain. Höhepunkte der Gartenstadt sind das Museum, der Kamelmarkt, die Ausgrabungen von Hili und die omanische Oase Buraimi. Übernachtung in Al Ain.

2 . Tag Abu Dhabi (F) Quer durch die Wüste führt die Autobahn nach Abu Dhabi. Entdecken Sie in der Hauptstadt die Pracht-Strasse Corniche, eine Dhow-Werft, das Frauen-Handarbeitszentrum oder eine der grossen Einkaufs-Malls der Stadt. Übernachtung in Abu Dhabi.

3 . Tag Liwa-Wüste (F) Sie verlassen die Hauptstadt in Richtung Saudi Arabien und fahren in die Liwa-Wüste mit ihren atemberaubenden Dünenlandschaften. Übernachtung in der Liwa-Wüste.

4 . Tag Liwa-Wüste (F) Der ganze Tag steht zur freien Verfügung. Ihr Hotel bietet diverse Aktivitäten in der Wüste an oder einfach süsses Nichtstun am Pool. Übernachtung in der Liwa-Wüste.

5 . Tag Desert Island (F) Durch die Wüste fahren Sie zurück zur Küste und dann westlich nach Ruwais. Unweit davon liegt der kleine Hafen Marsa Jebel Dhanna. Kurze Bootsfahrt nach Desert Island. Übernachtung auf Desert Island.

6-7 . Tag Desert Island (F) Zwei Tage stehen zur freien Verfügung. Ihr Hotel bietet diverse Aktivitäten an, um zum Beispiel die Tier- und Pflanzenwelt dieses in den Emiraten einmaligen Naturschutzgebietes zu erkunden. Übernachtung auf Desert Island.

8 . Tag Dubai (F) Bootsfahrt zurück ans Festland. Danach steht eine lange Fahrt entlang der Küste bevor, die Sie via Abu Dhabi zurück nach Dubai führt. Rückgabe des Mietwagens in Dubai. Individuelles Anschlussprogramm.