1 . Tag Dubai Ankunft in Dubai, Transfer zum Hotel und anschliessend Mietwagenübernahme im Hotel. Nutzen Sie den Rest des ersten Tages z. B. um eine Fahrt mit einem Abra-Wassertaxi über den Creek zu machen. Übernachtung in Dubai.

2 . Tag Dubai (F) Frühmorgens empfiehlt sich ein Besuch des Deira Fisch & Gemüse-Markts und anschliessend u.a. das Etihad Museum, die Jumeirah-Moschee oder den Burj Khalifa, das höchste Gebäude der Welt. Übernachtung in Dubai.

3 . Tag Dubai/Abu Dhabi (F) Auf der Fahrt nach Abu Dhabi empfehlen wir den Besuch des Ras Al Khor Naturschutzgebiets bevor Sie in der Hauptstadt der V.A.E. ankommen, wo sich Abends der Besuch der imposanten Sheikh Zayed Grand Moschee in jedem Falle lohnt. Übernachtung in Abu Dhabi.

4 . Tag Abu Dhabi/Al Ain (F) Vormittags z. B. Besichtigung des Qasr Al Hosn Center, wo Sie viel zur Geschichte der V.A.E. erfahren. Anschliessend Fahrt in die Oasenstadt Al Ain, deren wunderschöne Oase zu den UNESCO World Heritage Sites zählt. Übernachtung in Al Ain.

5 . Tag Al Ain/Sharjah/Ajman (F) Morgens empfiehlt sich die Fahrt auf den Jebel Hafeet, welcher auf 1240 m.ü. M. über Al Ain thront. Danach Fahrt in die Kulturhauptstadt der V.A.E., Sharjah. Dort lohnt sich ein Besuch des Souk Al Arsah, der wunderschönen Corniche oder dem Riesenrad. Übernachtung in Ajman.

6 . Tag Ras al Khaimah/Fujairah (F) Auf dem Weg an die Ostküste Fujairahs lassen sich Höhepunkte wie das Al Jazirat Al Hamr oder Al Sawan Kamelrennstrecke besuchen. Fahrt über Dibba weiter bis ins Hotel an der Küste. Übernachtung in Fujairah.

7 . Tag Fujairah (F) Heute empfehlen wir das Bergdorf Masafi mit seiner Naturquelle zu besuchen, die alte Festung Al Bithna aus dem 19. Jahrhundert sowie den Hauptort Fujairah mit seinem Schloss. Übernachtung in Fujairah.

8 . Tag Fujairah (F) Fahrt durch das Hajar-Gebirge nach Dubai, Mietwagenrückgabe und Transfer zum Flughafen für Rückreise in die Schweiz oder Badeferienverlängerung.