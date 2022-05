Alaska Wildlife-Touren

Kanadas unberührte Natur entdecken

Keine andere Region dieser Welt hat eine solch faszinierende Landschaft zu bieten wie Alaska. Abseits und ungestört von einer jeglichen Zivilisation können Sie Bärenbeobachtungen, Walbeobachtungen, Eisbärenbeobachtungen oder eine geführte Alaska Tierbeobachtung mit einem erfahrenen Guide erleben. Selbstverständlich bieten wir Ihnen auch einzigartige Alaska Mietwagenrundreisen an. Von Ausflügen mit einem Wasserflugzeug bis hin zu einzigartigen Trekkingausflügen, mit unseren tollen Reiseangeboten bezüglich Alaska können wir alle Wünsche und Anforderungen bestmöglich abdecken. Speziell die Ausflüge mit einem Flugzeug kommen bei den Reisenden ganz besonders gut an. Aus luftiger Höhe und aus sicherer Entfernung können die verschiedensten Wildtiere in ihrer natürlichen Umgebung beobachtet werden. Unsere Alaska-Spezialisten helfen Ihnen gerne bei der perfekten Urlaubsplanung.