Naturwunder Alaskas ab Anchorage

1 . Tag Anchorage Individuelle Anreise und je nach Ankunftszeit Mietwagenübernahme. Der Rest des Tages steht Ihnen zur freien Verfügung. 1 Nacht im Historic Anchorage Hotel o.ä.

2 . Tag Talkeetna (ca. 190 km) Die erste Etappe Ihrer Reise führt Sie in das originelle Städtchen Talkeetna. Auf der Strecke empfiehlt sich ein Abstecher nach Eklutna, einer Siedlung der Athabasca-Indianer. Talkeetna befindet sich in einer traumhaften Lage am Zusammenfluss dreier Flüsse und eignet sich perfekt, um einen Rundflug zum Mount Denali zu unternehmen (zubuchbar). 1 Nacht in der Susitna River Lodge o.ä.

3-4 . Tag Denali (ca. 245 km) Durch eine traumhafte Naturkulisse reisen Sie weiter Richtung Denali Nationalpark. Immer wieder haben Sie fantastische Ausblicke auf die Bergszenerie. Es bieten sich auch verschiedene Möglichkeiten für Wanderungen an, z. B. im Denali State Park. In Denali ist ein Tagesausflug mit dem Denali Transit Bus in den Denali Nationalpark geplant (inbegriffen). Mit etwas Glück können Sie Bären, Wölfe, Füchse und andere Tierarten beobachten. Aktuell fährt der Bus nur bis zur Meile 43. Sie können an diversen Haltestellen ein- und wieder zusteigen. 2 Nächte im Grizzly Bear Resort o.ä.

5-6 . Tag Fairbanks (ca. 210 km) Nun geht es in die zweitgrössten Stadt Alaskas. Hier gibt es viel zu entdecken: Machen Sie einen Ausflug zu den Chena Hot Springs, unternehmen Sie eine Fahrt mit dem Schaufelraddampfer auf dem Chenaund Tanana River oder lernen Sie über die Geschichte im Museum of the North oder im Pioneer Park. 2 Nächte im River's Edge Resort o.ä.

7 . Tag Paxson (ca. 220 km) Kurz nach Fairbanks erreichen Sie die Ortschaft North Pole, die Heimat von Santa Claus. Danach durchqueren Sie die kleinen Dörfer Moose Creek und Delta Junction, bevor Sie auf den Richardson Highway in Richtung Paxson einbiegen. Ca. 65 km nördlich von Paxson liegt die Lodge at Black Rapids, wo Sie heute übernachten.

8-9 . Tag Kennicott / Wrangell St. Elias Nationalpark (ca. 380 km) Auf dem malerischen Richardson Highway sowie der abenteuerlicheren McCarthy Road geht es weiter zum Wrangell-St. Elias Nationalpark. Dies ist der grösste Nationalpark der Vereinigten Staaten. Nebst unzähligen Gletschern befinden sich hier auch 9 der 16 höchsten Berge der USA. Kennicott, einst eine Minenstadt, ist heute eine Geisterstadt. Es besteht die Möglichkeit, eine geführte Minentour zu unternehmen, welche Ihnen einen interessanten Einblick in die damalige Zeit gibt. Absolut empfehlenswert sind ebenfalls eine halbtägige Gletscherwanderung oder ein Rundflug über den Wrangell-St. Elias National Park (alles zubuchbar). 2 Nächte in der Kennicott Glacier Lodge o.ä.

10-11 . Tag Valdez (ca. 290 km) Über den eindrücklichen Thompson Pass erreichen Sie die kleinen Hafenstadt Valdez, welche an der Pazifikküste gelegen ist. Hier unternehmen Sie eine 6-stündige Bootstour (inbegriffen) durch den Prince William Sound, welche Sie zum eindrücklichen Columbia Gletscher führt. Bei der Tour bestehen auch gute Chancen, diverse Tiere an Land und im Wasser zu beobachten. 2 Nächte im Best Western Valdez Harbor Inn o.ä

12 . Tag Glacier View / Matanuska (ca. 310 km) Vorbei an den borealen Nadelwäldern Alaskas geht die Fahrt nach Glacier View, Ausgangspunkt für Ausflüge zum Matanuska Gletscher. 1 Nacht in der Sheep Mountain Lodge o.ä.

13-14 . Tag Anchorage (ca. 175 km) Bevor Sie die letzte Etappe Ihrer Mietwagenreise in Angriff nehmen, können Sie die schöne Region um den Gletscher auf eigene Faust erkunden oder eine ca. 4-stündige Gletschertour unternehmen (zubuchbar). In Anchorage haben Sie einen Tag zur freien Verfügung, welchen Sie sehr gut für einen spannenden Ausflug nutzen können. Besonders eindrücklich sind die Panorama-Zugreise quer über die Kenai Halbinsel nach Seward oder eine Bärenbeobachtungstour (beides zubuchbar). 2 Nächte im Historic Anchorage Hotel o.ä.

15 . Tag Rück- oder Weiterreise



Tipp vom Spezialisten

Schliessen Sie Ihre Reise mit einem einmaligen Erlebnis ab und fliegen Sie mit dem Wasserflugzeug am Ende für 2 Nächte in die Redoubt Bay Lodge zur Bärenbeobachtung.