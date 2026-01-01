Höhepunkte des Nordens ab Anchorage

1 . Tag Anchorage Individuelle Anreise nach Anchorage. Begrüssung am Flughafen durch den Reiseleiter und Transfer zum Hotel. Zusammenkunft der Reisegruppe. 1 Nacht in Anchorage.

2 . Tag Denali Nationalpark Am Morgen verlassen Sie die grösste Stadt Alaskas. Über den George Parks Highway führt die Route zunächst nordwärts Richtung Denali Nationalpark. Schon hier erwartet Sie eine atemberaubende Landschaft mit ständig wechselndem Panorama: Gletscher in der Ferne und Biberdämme im nahen Fluss. Sie haben am späten Nachmittag die Gelegenheit an einem ca. einstündigen Gletscherflug in die Nähe des Mount Denali teilzunehmen (optional). Dieses Abenteuer ist bei schönem Wetter sehr empfehlenswert. 2 Nächte in der Nähe des Parks.

3 . Tag Denali Nationalpark Heute erwartet Sie ein Höhepunkt Ihrer Rundreise. Mit einem parkeigenen Bus brechen Sie zu einer Denali Wildlife Tour in eine der sehenswertesten Landschaften Nordamerikas auf. Bei gutem Wetter erblicken Sie den majestätischen Mount Denali, mit 6'193 Metern die höchste Erhebung der USA. Auch die vielfältige Tierwelt ist sehr beeindruckend. Mit ein wenig Glück sehen Sie Wölfe, Dallschafe, Elche, Karibus und Grizzly- Bären. Die Gegend um den Wonder Lake, der etwa in Parkmitte liegt, gilt als besonders tierreich.

4 . Tag Fairbanks Wieder auf dem George Parks Highway erreichen Sie gegen Mittag die Stadt Fairbanks, die nur ca. 320 Kilometer vom Polarkreis entfernt liegt. Erkunden Sie die lokalen Sehenswürdigkeiten und die nähere Umgebung eigenständig. Besuchen Sie zum Beispiel den Pioneer Park, das Alaska Dog Mushing Museum oder lassen Sie sich in einem der zahlreichen Restaurants mit lokalen Leckerbissen wie Kingcrabs verwöhnen. Es locken auch optionale Ausflüge zur Teilnahme, beispielsweise eine Raddampferfahrt auf dem Chena River. 1 Nacht in Fairbanks.

5 . Tag Dawson City Vorbei an zahllosen Flüssen und Seen reisen Sie wieder südwärts und sehen zum ersten Mal die Trans-Alaska-Pipeline, die unweit des Highways den Tanana River quert. Jenseits der Baumgrenze durchfahren Sie auf dem Top of the World Highway alpine Hochplateaus und erleben eine einzigartige, hügelige Landschaft mit borealem Nadelwald und Tundra. Am Little Gold Creek überqueren Sie den höchstgelegenen Grenzübergang zwischen den USA und Kanada. Sie passieren sonderbar klingende Ortschaften wie Chicken, Action Jackson oder Jack Wade Camp, bevor Sie den Yukon River erreichen. Mit einer Fähre setzen Sie nach Dawson City über. 3 Nächte in Dawson City.

6 . Tag Dawson City Noch heute wird in dem historischen Städtchen an der Mündung des Klondike River in den Yukon River, nach Gold geschürft. Im sehenswerten Goldgräber-Museum werden Sie in die Zeit des Goldfiebers zurückversetzt. Unternehmen Sie einen individuellen Streifzug durch den Ort mit seinen hübschen, teils noch originalen Gebäuden und besuchen Sie die Jack London Cabin. Abends suchen Sie Diamond Tooth Gerties mit Casino und Cancan-Show auf.

7 . Tag Dawson City Sie fahren auf dem Dempster Highway, der einzigen Strassenverbindung zur am Polarmeer gelegenen Stadt Inuvik in den Northwest Territories. Entdecken Sie die Tombstone Mountains und staunen Sie über die spektakuläre Tundra-Landschaft, die gerade in dieser Gegend zu jeder Jahreszeit einen einzigartigen Reiz hat. Ausserdem besuchen Sie den Midnight Dome, den Hausberg von Dawson City, welcher Ihnen einen schönen Blick über die Gegend beschert.

8 . Tag Whitehorse Der Klondike Highway gibt wiederholt den Blick frei auf den mächtigen Yukon-River, mit annähernd 3200 Kilometern eine der längsten Wasserstrassen Nordamerikas. Sie besichtigen die berüchtigten Five Finger Rapids, eine gewaltige Stromschnelle, die vielen Raddampfern in der Vergangenheit zum Verhängnis geworden ist. Unterwegs erinnern alte Poststationen, Rasthäuser und kleinere Ortschaften an die Zeit des grossen Goldrausches, bevor Sie Whitehorse erreichen. Besuchen Sie den nahegelegenen Miles Canyon (optional), welcher durch basaltische Lavaströme entstanden ist. Von der historischen Hängebrücke, welche die 20 Meter hohen Steilufern des Canyons verbindet, haben Sie einen sensationellen Ausblick. 1 Nacht in Whitehorse.

9 . Tag Rück- oder Weiterreise Transfer zum Flughafen oder individuelles Anschlussprogramm.